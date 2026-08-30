"UDARIĆEMO, ODGOVORA MORA BITI" Merc najavio napad na Rusiju zbog ukrajinskog aviona, pa poručio: "NATO saveznici znaju, neće se iznenaditi"
NEMAČKA priprema odgovor na napad dronom na ukrajinski teretni avion u Lajpcigu ranije ovog meseca, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.
- U procesu smo završetka istrage. Postoji širok konsenzus unutar savezne vlade o tome kako bi trebalo da odgovorimo, i to ćemo jasno staviti do znanja u narednim danima - rekao je Merc, a prenosi Rojters.
Merc nije precizirao koga Berlin smatra odgovornim za napad, ali je istakao da "sa partnerima" koordiniše odgovor.
- Dogovor je postignut, a konačni sporazum trebalo bi da bude postignut u narednih dana sa Evropskom unijom i našim partnerima iz NATO-a. To će biti odgovor Nemačke, ali naši partneri u Evropskoj uniji i NATO-u neće biti iznenađeni - ocenio je Merc.
Prethodno je list Velt am zontag preneo da će plan nemačke vlade o odgovoru na napad obuhvatati direktne mere protiv ruskih subjekata, dok EU paralelno priprema nove sankcije u Briselu.
Merc je prethodno izjavio da će incident u Lajpcigu imati ozbiljne posledice, ali nije naveo nijednu konkretnu stranu koju bi smatrao odgovornom. Pokušaj napada koji je sprečen na aerodromu Lajpcig/Hale već je kroz medijske istrage povezan sa Rusijom. Prema izveštajima nemačkih medija, dron opremljen eksplozivom trebalo je da napadne ukrajinski teretni avion "Antonov", koji se koristi i za transport vojne opreme.
Volstrit džurnal objavio je da su procene američkih obaveštajnih službi direktno povezale Rusiju sa tim dronom. Na aerodromu Lajpcig-Hale 4. avgusta pronađen je dron sa eksplozivom, koji je kasnije deaktiviran. U njegovoj blizini nalazilo se nekoliko ukrajinskih teretnih aviona, a aerodrom je jedan od centara za transport vojne pomoći Ukrajini. Prema ranijim informacijama, u blizini aerodroma pronađeni su i tragovi vojnog eksploziva, dok je u incidentu učestvovao najmanje još jedan dron.
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)