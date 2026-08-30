"UDARIĆEMO, ODGOVORA MORA BITI" Merc najavio napad na Rusiju zbog ukrajinskog aviona, pa poručio: "NATO saveznici znaju, neće se iznenaditi"

NEMAČKA priprema odgovor na napad dronom na ukrajinski teretni avion u Lajpcigu ranije ovog meseca, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

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- U procesu smo završetka istrage. Postoji širok konsenzus unutar savezne vlade o tome kako bi trebalo da odgovorimo, i to ćemo jasno staviti do znanja u narednim danima - rekao je Merc, a prenosi Rojters.

Merc nije precizirao koga Berlin smatra odgovornim za napad, ali je istakao da "sa partnerima" koordiniše odgovor.

- Dogovor je postignut, a konačni sporazum trebalo bi da bude postignut u narednih dana sa Evropskom unijom i našim partnerima iz NATO-a. To će biti odgovor Nemačke, ali naši partneri u Evropskoj uniji i NATO-u neće biti iznenađeni - ocenio je Merc.

Prethodno je list Velt am zontag preneo da će plan nemačke vlade o odgovoru na napad obuhvatati direktne mere protiv ruskih subjekata, dok EU paralelno priprema nove sankcije u Briselu.

Merc je prethodno izjavio da će incident u Lajpcigu imati ozbiljne posledice, ali nije naveo nijednu konkretnu stranu koju bi smatrao odgovornom. Pokušaj napada koji je sprečen na aerodromu Lajpcig/Hale već je kroz medijske istrage povezan sa Rusijom. Prema izveštajima nemačkih medija, dron opremljen eksplozivom trebalo je da napadne ukrajinski teretni avion "Antonov", koji se koristi i za transport vojne opreme.

Volstrit džurnal objavio je da su procene američkih obaveštajnih službi direktno povezale Rusiju sa tim dronom. Na aerodromu Lajpcig-Hale 4. avgusta pronađen je dron sa eksplozivom, koji je kasnije deaktiviran. U njegovoj blizini nalazilo se nekoliko ukrajinskih teretnih aviona, a aerodrom je jedan od centara za transport vojne pomoći Ukrajini. Prema ranijim informacijama, u blizini aerodroma pronađeni su i tragovi vojnog eksploziva, dok je u incidentu učestvovao najmanje još jedan dron.

(Tanjug)