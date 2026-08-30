Nikolas Maduro objavio fotografije iz pritvora u NJujorku, mršaviji nego u januaru

SVRGNUTI predsednik Venecuele Nikolas Maduro objavio je danas na društvenim mrežama dve do sada neviđene fotografije iz pritvora u Njujorku, uz poruku da ostaje nepokolebljiv.

Foto: Printscreen/Iks/MarioNawfal

-Želim da znate da smo čvrsti, objavio je Maduro (63), uz fotografiju na kojoj nosi sivu trenerku i izgleda mršaviji nego kada je u januaru zajedno sa svojom suprugom Silijom Flores uhapšen u Venecueli, u okviru američke vojne operacije, i prebačen u SAD, prenosi španski javni servis RTVE.

Objavljene slike, prema vremenskoj oznaci uređaja kojim su snimljene, datiraju od 25. juna, dan nakon dvostrukog razornog zemljotresa koji je izazvao više od 6.500 smrtnih slučajeva i hiljade nestalih osoba u Venecueli.

???? ¡Última hora!

Se divulgan imágenes del exdictador Nicolás Maduro disfrutando de este domingo junto a su panita Alex Saab allá en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn en Nueva York antes de disfrutar de un exquisito almuerzo.

Y no vengan a decir que es fake! pic.twitter.com/opehH7aIYC — Ruddy Magno???? (@Antirrojo) August 30, 2026

-Šaljem ove fotografije kao mali poklon svim mojim unucima i unučicama, dečacima i devojčicama i svim plemenitim ljudima koji nas vole. Stojimo čvrsto, naša su srca puna vaše ljubavi. Bog će se pobrinuti. Venecuela će se ponovo roditi, objavljeno je na nalogu bivšeg predsednika Venecuele.

Ove poruke su objavljene dva dana nakon što je Madurova naslednica, vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez sklopila "istorijski" naftni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje će ubuduće eksploatisati nalazišta u Venecueli.

🚨 NOW: Captured Venezuelan dictator Nicolas Maduro just DROPPED these photos of him in American jail



Enjoy being locked up, commie!



Venezuela has turned to PRO-AMERICA and the oil is OURS 🇺🇸🇻🇪



Absolute generational win for Donald J. Trump. pic.twitter.com/yo5icwE3le — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 30, 2026

Rodrigez, koji vlada pod snažnim pritiskom Vašingtona, izjavila je da je "Venecuela izabrala put diplomatije", sa željom da postane energetska sila.

Maduro i njegova supruga, Silija Flores, nalaze se u zatvoru u Bruklinu pod optužbama za narkoterorizam, zaveru za uvoz kokaina i posedovanje vojnog naoružamja, što oboje poriču, a suđenje je zakazano za 1. jun 2027. godine.

Maduro u zatvoru nema pristup novinama ili internetu, ali mu je dozvoljeno da razgovara telefonom sa porodicom i advokatima oko 300 minuta mesečno, maksimalno do 15 minuta po pozivu, tvrdi neimenovani izvor blizak bivšem lideru Venecuele, navodi RTVE.

Njegov sin Nikolas Maduro Gera, poznat kao Nikolasito, kaže da je njegov otac u dobroj formi i da svoje vreme posvećuje proučavanju Biblije

(Tanjug)

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