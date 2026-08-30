IZRAELSKA OFANZIVA NA LIBAN: IDF napreduje u južnom Libanu uz vazdušne napade i artiljerijsku vatru

IZRAELSKE snage napreduju u južnom Libanu uz kontinuirane vazdušne napade i artiljerijsku vatru, preneli su danas libanski mediji.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Izraelska pešadija izvodi detonacije duž obale reke Zavtar el-Garbijeh i napreduje duž zapadnih obala te reke u južnom Libanu, prenela je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA).

U izveštaju se navodi da izraelske snage nastavljaju bombardovanje stambenih područja južno od reke Litani sa novim vojnim upadima u stambena područja naselja Madždal Zun.

Izraelske snage su takođe ispalile artiljerijske granate na selo El-Mansuri u okrugu Tir, kao i na šumovita područja u selima Ajta el-Džabal i Beit Jahun u okrugu Bint Džbejl.

Požari kao rezultat izraelskog granatiranja proširili su se na stambene objekte u selu Hadata, a plamen je progutao obližnje maslinjake.

Pored toga, jedan izraelski dron je bacio zvučnu bombu na ulaz u selo Sarbin u okrugu Bint Džbejl, navodi NNA.

Jedinice izraelske vojske nalaze se na teritoriji južnog Libana, odakle izvode ciljane napade.

Izrael navodi da je cilj operacija uklanjanje vojnih pretnji, uništavanje infrastrukture i položaja grupe Hezbolah, kao i sprečavanje raketnih napada na severnoizraelska naselja.

Izrael nastavlja napade na Liban uprkos okvirnom sporazumu kojeg je sponzorisao SAD, koji je potpisan između Bejruta i Tel Aviva 26. juna, a koji predviđa postepeno povlačenje Izraela sa svih okupiranih libanskih teritorija u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske tamo i razoružanje naoružanih grupa, u vezi s Hezbollahom.

Od 2. marta, u izraelskom napadu na Liban ubijeno je 4.348 ljudi, a 12.307 je povrijeđeno, dok je više od milion ljudi raseljeno, prema libanskim vlastima.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka decenijama, a druga od prethodnog rata između 2023. i 2024. godine, dok je tokom trenutnih napada napredovao do sada više od deset kilometara u libansku teritoriju.

(Tanjug)

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