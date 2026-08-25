Svet

NA SVE ŠTA BELA KUĆA GUBI VREME: Tramp razmatra da jezero Ontario preimenuje u „Jezero Amerika“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 21:45

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da razmatra da promeni ime jezera Ontario u „Jezero Amerika“, u jeku eskalacije trgovinskog rata SAD i Kanade.

НА СВЕ ШТА БЕЛА КУЋА ГУБИ ВРЕМЕ: Трамп разматра да језеро Онтарио преименује у „Језеро Америка“

Foto: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

-Sjedinjene Države ozbiljno razmatraju promenu imena jezera, jer ne očekujemo da poslujemo još dugo sa Ontarijom, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Jezero Ontario je jedno od pet velikih jezera Severne Amerike i nalazi se uz granicu kanadske provincije Ontario i američke države Njujork.

Upitan o Trampovoj izjavi, kanadski ministar za trgovinu sa SAD Dominik Leblank rekao je da njegova zemlja neće odgovarati na postove na društvenim mrežama američke administracije.

-Doneli smo odluku kao federalna vlada još pre nekoliko meseci da ne odgovaramo na dnevne postove predsednika ili njegovih ministara na društvenim mrežama, rekao je Leblank, prenose mediji.

Trampove pretnje o promeni imena jezera Ontario usledile su posle njegove odluke da Zaliv Meksika preimenuje u Zaliv Amerike.

(sputnikportal.rs)

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