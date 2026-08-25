FRANCUSKA želi da ograniči validnost izuzeća koja omogućavaju Ukrajini da kupuje oružje od neevropskih dobavljača na račun kredita od 90 milijardi koje je dodelila Evropska unija, prenosi TV kanal Euronevs, pozivajući se na izvore.

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- Francuska nastoji da ograniči validnost ovih izuzetaka, nastojeći da osigura da većina sredstava koje obezbeđuje ESEU na kraju podržava evropsku - i potencijalno francusku - odbrambenu proizvodnju - navodi se u saopštenju.

Prema uslovima kredita, Ukrajina može da kupuje oružje van EU i Evropskog ekonomskog prostora, ako evropski proizvođači nisu u mogućnosti da obezbede potreban obim zaliha, ne ispunjavaju potrebno vreme proizvodnje ili nude previsoku cenu.

Međutim, udeo takvih kupovina može biti ne veći od 35% od ukupnog iznosa.

Prema Euronevs-u, među izuzecima koje je tražio Kijev su američke rakete presretači za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

Ranije je EK odobrila dodelu još 6,1 milijarde evra za kupovinu sistema protivvazdušne i raketne odbrane za Ukrajinu, rakete, municiju i radar.

Rusija smatra da se isporuka oružja Ukrajini meša u rešenje, direktno uključuje zemlje NATO-a u sukob i da su "igra sa vatrom".

Kremlj je saopštio da pumpanje Ukrajine oružjem sa Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

(Ria Novosti)