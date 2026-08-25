TENKOVE koje je Zapad predao Kijevu ukrajinske snage praktično ne koriste zbog njihove nemogućnosti da se suprotstave dronovima, pišu američki mediji.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Nekada oružje koje je Ukrajina najviše tražila... sada uglavnom leži zapušteno, skriveno u šumama i skuplja prašinu - navode mediji.

Takođe se podseća da je 33. odvojena mehanizovana brigada delimično formirana da bi se koristila ova borbena vozila. Međutim, zbog nemogućnosti tenkova da se suprotstave čak i jeftinim dronovima, jedinica je prestala da dobija borbene zadatke. Prema rečima jednog ukrajinskog vojnika, oklopna borbena vozila se koriste samo po lošem vremenu, jer ono komplikuje upotrebu bespilotnih letelica.

(Sputnjik)