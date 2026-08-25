Svet

BERLIN JOŠ TRAŽI NAIVČINE: Nema obećanja Nemačkoj o pomoći Ukrajini

Novosti online

25. 08. 2026. u 17:53

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BERLIN još nije dobio obećanja od drugih zemalja da će Ukrajini prebaciti sisteme protivvazdušne odbrane.

БЕРЛИН ЈОШ ТРАЖИ НАИВЧИНЕ: Нема обећања Немачкој о помоћи Украјини

MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

To je izjavio šef nemačkog Ministarstva spoljnih poslova Johan Vadeful.

- Napredak je u tome što se bar naši zahtevi ne odbijaju. Ali da sumiramo, još uvek nemamo nikakva konkretna obećanja - rekao je u intervjuu za t-online.

(alo.rs)

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