AMERIČKI MEDIJI: Direktor CIA doputovao u Moskvu na razgovore
DIREKTOR američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif danas boravi u Moskvi, gde će se sastati sa ruskim zvaničnicima, preneo je prenosi CBS njuz, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.
Retklif je u Moskvu doputovao američkim vojnim transportnim avionom C-17 "globmaster 3", nakon što je letelica prethodno stigla u Rigu.
Avion je danas sleteo na moskovski aerodrom Vnukovo.
Informaciju o Retklifovom putovanju prethodno su objavili novinari CBS-a i portala Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa posetom.
Američki zvaničnik potvrdio je da se direktor CIA nalazi u Moskvi.
Za sada nije poznato sa kim će se Retklif sastati niti šta će biti teme razgovora.
CIA nije odmah komentarisala njegovu posetu, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da nema informacije o dolasku američkog zvaničnika u Moskvu.
Dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je pažnju zbog toga što je reč o direktnom letu iz Rige i u trenutku kada su odnosi Vašingtona i Moskve opterećeni ratom u Ukrajini i zastojem u pregovorima.
U januaru ove godine američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali su u Moskvu na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini.
Retklif je na čelu CIA od januara 2025. godine, a prethodno je obavljao funkciju direktora Nacionalne obaveštajne službe SAD.
(Tanjug)
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