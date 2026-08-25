Svet

AMERIČKI MEDIJI: Direktor CIA doputovao u Moskvu na razgovore

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 17:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DIREKTOR američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif danas boravi u Moskvi, gde će se sastati sa ruskim zvaničnicima, preneo je prenosi CBS njuz, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.

АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ: Директор ЦИА допутовао у Москву на разговоре

Foto: Samuel Boivin/Alamy/Profimedia

Retklif je u Moskvu doputovao američkim vojnim transportnim avionom C-17 "globmaster 3", nakon što je letelica prethodno stigla u Rigu.

Avion je danas sleteo na moskovski aerodrom Vnukovo.

Informaciju o Retklifovom putovanju prethodno su objavili novinari CBS-a i portala Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa posetom.

Američki zvaničnik potvrdio je da se direktor CIA nalazi u Moskvi.

Za sada nije poznato sa kim će se Retklif sastati niti šta će biti teme razgovora.

CIA nije odmah komentarisala njegovu posetu, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da nema informacije o dolasku američkog zvaničnika u Moskvu.

Dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je pažnju zbog toga što je reč o direktnom letu iz Rige i u trenutku kada su odnosi Vašingtona i Moskve opterećeni ratom u Ukrajini i zastojem u pregovorima.

U januaru ove godine američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali su u Moskvu na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini.

Retklif je na čelu CIA od januara 2025. godine, a prethodno je obavljao funkciju direktora Nacionalne obaveštajne službe SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?
Svet

0 0

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart