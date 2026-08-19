BEN-GVIR NAJAVIO JEZIVU ODMAZDU IZRAELA: Gradimo prostoriju u kojoj ćemo da vešamo teroriste
IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir saopštio je danas da je u centralnom Izraelu u toku izgradnja prostorije za pogubljenja, u kojoj će osuđeni za terorizam biti vešani.
Kako je saopšteno iz njegove kancelarije, prostorija će se nalaziti u sklopu već postojećeg zatvorskog krila za osuđenike.
- Obećao sam da ću pogoršati uslove za teroriste u zatvorima - obećanje smo održali. Obećao sam da ćemo usvojiti zakon o smrtnoj kazni za teroriste i uradili smo to. A sada se gradi i prostorija za pogubljenja osuđenih na smrt vešanjem - navodi se u saopštenju Ben-Gvira, prenosi Džeruzalem post.
On je dodao da će prostorija sadržati kabine iz kojih će žrtve terorizma i njihove porodice moći da gledaju vešanja, "kakav je običaj u mnogim zemljama".
- Upisujemo se u istoriju. Naši teroristi zaslužuju samo jednu stvar - smrt vešanjem - napisao je Ben-Gvir.
Zakon o smrtnoj kazni za teroriste je izraelski parlament, Kneset, usvojio u martu.
(Tanjug)
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