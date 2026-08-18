Svet

UAE SAOPŠTIO: Iz Irana ispaljene dve balističke rakete

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 21:45

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IZ Irana su ispaljene dve balističke rakete, a napad nije naneo štetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima jer su oba projektila pala u vodu, naveli su zvaničnici Emirata.

УАЕ САОПШТИО: Из Ирана испаљене две балистичке ракете

Foto: Printskrin Youtube

Jedna je pala van teritorijalnih voda države, dok je druga pala unutar teritorijalnih voda UAE, dodaje se.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je ranije da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje otkrili raketnu pretnju, prvi put od maja ove godine. Ministarstvo je dodalo da su eventualne eksplozije koje mogu da se čuju posledica dejstva protivvazdušne odbrane.

(sputnikportal.rs)

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