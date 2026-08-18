Svet

OŠTAR ODGOVOR MKS BELOJ KUĆI: Nepokolebljivo stojimo iza svog osoblja nakon novih sankcija SAD

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 22:01

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MEĐUNARODNI krivični sud (MKS) saopštio je danas da nepokolebljivo i čvrsto stoji iza svog osoblja, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije predsednici tog suda Tomoko Akane.

ОШТАР ОДГОВОР МКС БЕЛОЈ КУЋИ: Непоколебљиво стојимо иза свог особља након нових санкција САД

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

-Restriktivne mere država usmerene na sudije, tužioce i osoblje koje radi na ispunjenju mandata MKS-a potkopavaju vladavinu prava, navodi se u saopštenju MKS, prenosi Rojters.

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije japanskoj sudiji Tomoko Akane koja je obavlja dužnost predsednice MKS u najnovijoj eskalaciji kampanje koju vodi administracija američkog predsednika Donalda Trampa protiv tog suda koji procesuira ratne zločine, genocide i zločine protiv čovečnosti.

Iako SAD nisu članica MKS zvaninčni Vašington je prošle godine uveo ciljane sankcije protiv nekoliko zvaničnika tog suda, uključujući tužioce i sudije, pozivajući se na nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i na raniju istragu o američkim vojnicima u Avganistanu.

(Tanjug)

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