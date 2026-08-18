NEMAČKI MINISTAR DOBRINT: Produžićemo ponovo granične kontrola unutar Šengena

NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint najavio je danas novo produženje graničnih kontrola, četvrti put od 2024. godine, što će učiniti da granice Šengenskog prostora budu zatvorene duže nego što je planirano.

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Granične kontrole na spoljnim granicama Nemačke biće produžene za još šest meseci, do sredine marta, preneo je Špigl navodeći da je Dobrint o tome zvanično obavestio Evropsku komisiju.

-Razvoj događaja na evropskim spoljnim granicama pokazuje da suzbijanje ilegalnih migracija i dalje zahteva kontrolu, izjavio je Dobrint.

Iako bi granice unutar EU trebalo da budu otvorene, od 16. septembra 2024. godine ponovo su uspostavljene kontrole na svim spoljnim granicama Nemačke.

Tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Nansi Fezer naredila je ovu meru kako bi se smanjio broj ilegalnih ulazaka u Nemačku.

Prethodnih godina, kontrole su zbog ilegalnih migracija već bile uvedene na granicama sa Poljskom, Češkom, Austrijom i Švajcarskom.

Uprkos sve brojnijim kritikama ova zakonska mera već je tri puta produžena, poslednji put do sredine septembra 2026. godine, a ako Evropska komisija ne bude imala primedbi nov produženje će biti na rok od šest meseci, do sredine marta 2027. godine.

Prema Šengenskom sporazumu državama članicama EU je dozvoljeno da vrše granične kontrole samo u slučaju izuzetnih okolnosti, a ova restriktivna mera je zamišljena kao privremena i nužna".

(Tanjug)

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