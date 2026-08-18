PREKOPAVAJU NACISTIČKI LOGOR: U Austriji planirana izgradnja supermarketa na prostoru bivšeg logora Mauthauzen

NA prostoru nekadašnjeg ženskog logora, koji je bio deo koncentracionog logora Mauthauzen, u austrijskom gradu Leobersdorf, 30 kilometara južno od Beča, planirana je izgradnja supermarketa i distributivnog centra sa hladnjačama, što je izazvalo oštre proteste organizacija koje se bave očuvanjem sećanja na žrtve nacizma.

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Međunarodni komitet Mauthauzen (CIM) zatražio je hitnu obustavu radova, navodeći da su građevinske mašine već izašle na teren, prenosi Špigel.

Prema navodima Komiteta, supermarket bi trebalo da vodi trgovački lanac Lidl, dok je za logistički centar predviđena velika nemačka kompanija za veleprodaju hrane i logistiku.

CIM zahteva da neizgrađeni deo nekadašnjeg ženskog koncentracionog logora bude trajno sačuvan kao memorijalni prostor, ocenjujući da je planirana gradnja "u očiglednoj suprotnosti sa principima savremene kulture sećanja".

Između septembra 1944. i aprila 1945. u logoru je bilo zatočeno oko 400 žena i devojčica, koje su bile primorane na prinudni rad u obližnjoj fabrici municije Hirtenberg.

Nakon raspuštanja logora, zatvorenice su u maršu smrti odvedene u Mauthauzen, pri čemu su mnoge ubijene.

Komitet upozorava da bi izgradnja trajno uništila materijalne tragove nacističkih zločina i naglašava da prostor ima međunarodni značaj, jer su zatočenice poticale iz više evropskih zemalja.

Planovi za izgradnju poslovnog parka na toj lokaciji postali su javni krajem 2024. godine.

Prema ranijim medijskim navodima, u projekat je uključena i kompanija za promet nekretninama gradonačelnika Leobersdorfa Andreasa Ramhartera, koja je zemljište navodno prodala za 15,25 miliona evra, uz dodatnu dobit ostvarenu prenamenom zemljišta.

(Tanjug)

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