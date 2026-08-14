NEMA KRAJA LOŠIM VESTIMA: Još jedan požar izbio u Hrvatskoj (FOTO/VIDEO)

DOK vatrogasci vode velike bitke s požarima kod Omiša i na Pelješcu, otvorilo se novo požarište. Planulo je na području Trolokvi iznad Trogira.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/ Vatrogasci - 193

Dalmacija se suočava s još jednim požarom.

Nova vatra izbila je u petak na području Trolokvi iznad Trogira, prenosi portal 24sata.hr.

Na požarište je odmah upućena pomoć iz vazduha. Glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković potvrdio je da je prema Trogiru preusmeren Air Tractor koji je do tada učestvovao u gašenju katastrofalnog požara kod Omiša.

Novi požar izbio je u trenutku kada su vatrogasne i vazduhoplovne snage već angažovane na nekoliko požarišta u Dalmaciji. Uz veliki požar na omiškom području, tokom jutra buknula je i vatra na Pelješcu, pa otvaranje još jedne vatrenog fronta dodatno opterećuje raspoložive protivpožarne snage.

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