Svet

POGINULA 281 OSOBA, SKORO 4.000 POVREĐENO: Crne vesti iz Kolumbije, vremena za pronalaženje preživelih sve manje

Танјуг

14. 08. 2026. u 08:43

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BROJ poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povređena 3.971 osoba, saopštio je predsednik te zemlje Abelardo de la Esprijelja.

ПОГИНУЛА 281 ОСОБА, СКОРО 4.000 ПОВРЕЂЕНО: Црне вести из Колумбије, времена за проналажење преживелих све мање

Foto: Tanjug/AP Photo/Santiago Saldarriaga

Prema njegovim rečima, spaseno je 348 ljudi, a kao nestalo vodi se njih 37.

Nacionalna jedinica za upravljanje rizikom od katastrofa Kolumbije upozorila je da vreme za pronalaženje preživelih ističe, dok se nastavljaju akcije potrage i spasavanja u pogođenim područjima.

Foto: Фото: Танјуг/AP Photo/Santiago Saldarriaga

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Kada je reč o materijalnoj šteti, uništeno je 10.677 kuća, a oštećeno je više od 65.000. Šteta je takođe prijavljena na 198 puteva, 71 akvaduktu, 34 mosta za saobraćaj, 12 pešačkih mostova i pet aerodroma.

Vanredna situacija je pogodila i životinje - 243 su pogođene zemljotresom, bez preciziranja o detaljima, a 169 je spaseno.

Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Kolumbiju u ponedeljak, 10. avgusta, u jutarnjim satima po lokalnom vremenu.

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