TRAMP UDARIO CARINE NA DRONOVE: Naredio povratak parne tehnologije na nosače aviona

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je dve proklamacije kojima uvodi nove carine na dronove i njihove komponente i nalaže američkoj mornarici da na nosačima aviona zameni napredne elektromagnetne sisteme za lansiranje aviona i podizanje naoružanja tradicionalnim parnim i hidrauličnim sistemima.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Prema navodima Bele kuće, Tramp je ministru odbrane Pitu Hegsetu naložio da napredne elektromagnetne sisteme zameni tradicionalnim parnim katapultima i hidrauličnim sistemima, jer je ocenio da su postojeća rešenja preskupa i previše složena, preneo je ABC. Tramp je i ranije zagovarao povratak parnih katapulta na američke nosače aviona. Drugom direktivom Hegsetu je naloženo da osnuje peto mornaričko brodogradilište i omogući stranim brodograditeljima da, pod određenim uslovima, grade američke ratne brodove.

Prema planu, stranim kompanijama koje ulažu u američka brodogradilišta i obučavaju američke radnike privremeno bi bilo dozvoljeno da u matičnim brodogradilištima izgrade do dva broda, kako bi se popunile praznine u kapacitetima, dok bi se kasnija proizvodnja odvijala u obnovljenim američkim brodogradilištima.

Tramp je posebnom proklamacijom uveo carine po vrednosti na dronove i njihove delove, obrazlažući meru pretnjom koju takvi proizvodi predstavljaju po nacionalnu bezbednost. Carine bi trebalo da stupe na snagu 21 dan nakon potpisivanja proklamacije, dok će carine na određene, manje osetljive komponente dronova početi da se primenjuju nakon 180 dana.

Prema podacima Bele kuće, carina će iznositi 100 odsto za posebno osetljive dronove, 25 odsto za manje dronove za koje se procenjuje da predstavljaju manje hitan bezbednosni rizik, dok će za određene dronove i komponente iz Evropske unije, Japana, Lihtenštajna, Južne Koreje, Švajcarske i kineskog regiona Tajvana biti uvedena carina od 15 odsto. Za pojedine proizvode iz Ujedinjenog Kraljevstva predviđena je carina od 10 odsto.

(Tanjug)