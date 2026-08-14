IMA POVREĐENIH U OMIŠU, LJUDI BEŽE KAKO MOGU Sirene odjekuju Hrvatskom, vatra guta sve pred sobom: Snimci sa lica mesta su jezivi (VIDEO)

VELIKI požar u Hrvatskoj koji je u četvrtak uveče buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada.

Foto: Prinstrkin/Fejsbuk/Dalmatinski portal

Zamenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčevića potvrdio je i da ima povređenih, među kojima je i vatrogasac s povredom uva, dok su kod nekoliko građana zabeležene opekotine, ponajviše na rukama, kao i posledice izloženosti dimu i produktima izgaranja.

- Bogu hvala, prema informacijama koje sada imamo, nema poginulih ni povreda za koje znamo da bi trebalo da ostave trajne posledice - rekao je Pivčević za Slobodnu Dalmaciju.

On je dodao da je šteta ogromna, da je izgoreo velik broj automobila i brojne kuće. Informacije s terena još se prikupljaju, a stvarni razmeri materijalne štete biće poznati tek nakon što se požarište stavi pod kontrolu i omogući obilazak svih pogođenih naselja.

Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, deo stanovnika i turista je evakuisan.

Prema dosadašnjim informacijama, oko 1.000 ljudi evakuisano je u sportsku dvoranu, dok su pojedini stanovnici i turisti iz ugroženih područja bežali i čamcima.

Kako je preneo portal Indeks, najmanje 10-ak ljudi je povređeno, od toga dvoje teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedan čovek s opekotinama hitno prevezen u bolnicu.

Prema poslednjim informacijama, vatra je sada na manje od 50 metara od samog središta grada.

Vatrogasci šmrkovima polivaju krovove kuća. U plamenu su i velike čelične konstrukcije tik iznad grada konstruisane da sprečavaju odrone stena na kuće. U gradu se čuju eksplozije, pretpostavlja se da eksplodiraju plinske boce.

Stalno se čuju sirene vatrogasaca, hitne i policije.

Veći deo grada je bez struje. Izgoreli su deseci vozila na Jadranskoj magistrali, a oštećene su i kuće. Saobraćaj je na toj deonici u prekidu.

Vatrogasci iz cele Hrvatske i kanaderi bore protiv vatrene stihije, ali gašenje otežava jak vetar.

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