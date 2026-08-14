IMA POVREĐENIH U OMIŠU, LJUDI BEŽE KAKO MOGU Sirene odjekuju Hrvatskom, vatra guta sve pred sobom: Snimci sa lica mesta su jezivi (VIDEO)
VELIKI požar u Hrvatskoj koji je u četvrtak uveče buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada.
Zamenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčevića potvrdio je i da ima povređenih, među kojima je i vatrogasac s povredom uva, dok su kod nekoliko građana zabeležene opekotine, ponajviše na rukama, kao i posledice izloženosti dimu i produktima izgaranja.
- Bogu hvala, prema informacijama koje sada imamo, nema poginulih ni povreda za koje znamo da bi trebalo da ostave trajne posledice - rekao je Pivčević za Slobodnu Dalmaciju.
On je dodao da je šteta ogromna, da je izgoreo velik broj automobila i brojne kuće. Informacije s terena još se prikupljaju, a stvarni razmeri materijalne štete biće poznati tek nakon što se požarište stavi pod kontrolu i omogući obilazak svih pogođenih naselja.
Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, deo stanovnika i turista je evakuisan.
Prema dosadašnjim informacijama, oko 1.000 ljudi evakuisano je u sportsku dvoranu, dok su pojedini stanovnici i turisti iz ugroženih područja bežali i čamcima.
Kako je preneo portal Indeks, najmanje 10-ak ljudi je povređeno, od toga dvoje teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedan čovek s opekotinama hitno prevezen u bolnicu.
Prema poslednjim informacijama, vatra je sada na manje od 50 metara od samog središta grada.
Vatrogasci šmrkovima polivaju krovove kuća. U plamenu su i velike čelične konstrukcije tik iznad grada konstruisane da sprečavaju odrone stena na kuće. U gradu se čuju eksplozije, pretpostavlja se da eksplodiraju plinske boce.
Stalno se čuju sirene vatrogasaca, hitne i policije.
Veći deo grada je bez struje. Izgoreli su deseci vozila na Jadranskoj magistrali, a oštećene su i kuće. Saobraćaj je na toj deonici u prekidu.
Vatrogasci iz cele Hrvatske i kanaderi bore protiv vatrene stihije, ali gašenje otežava jak vetar.
BONUS VIDEO: Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca
Preporučujemo
JEZIVO: Hrvatski poslanik pozvao na policijsko prebijanje i ubijanje ilegalnih migranata
13. 08. 2026. u 13:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)