NOVOOBJAVLjENI ratni zapisi hailarskog ogranka ozloglašene japanske Jedinice 731 otkrivaju kako je japanska vojska maskirala osoblje za biološko ratovanje u konvencionalne pešadijske trupe kako bi prikrila tajne operacije, uključujući eksperimentisanje na ljudima.

foto: Yan-Jun Yang Yue-Him Tam / mediadrumworld.com / Media Drum World / Profimedia

Izložbena sala dokaza o zločinima koje je počinila Jedinica 731 Japanske carske vojske objavila je arhivu od 185 stranica iz hailarskog ogranka Jedinice 731, poznate i kao "Mandžurska jedinica 543".

Dokumenti pokazuju da je japanska vojska prikrivala svoje operacije biološkog ratovanja pod maskom konvencionalnih pešadijskih jedinica i bacaju novo svetlo na kontinuirane napore Sovjetskog Saveza nakon Drugog svetskog rata da istraži i goni japanske zločine biološkog ratovanja, piše kineski "Global tajms".

Jedinica 731 bila je strogo poverljiva istraživačka baza za biološko i hemijsko ratovanje, uspostavljena kao glavni centar za japansko biološko ratovanje u Kini i Jugoistočnoj Aziji tokom Drugog svetskog rata.

Najmanje 3.000 ljudi je korišćeno u eksperimentima in vivo koje je sprovela Jedinica 731, a više od 300.000 ljudi u Kini je ubijeno japanskim biološkim oružjem, navodi Sinhua.

Japanska Kvantung armija osnovala je pet filijala Jedinice 731 na severoistoku Kine - u Hailaru, Sunvuu, Mudanđangu, Linkouu i Dalijanu. Smeštena u severoistočnom delu autonomne oblasti Unutrašnja Mongolija, blizu granica Kine sa Mongolijom i Sovjetskim Savezom, filijala Hailar služila je kao baza na prvoj liniji fronta japanske imperijalističke vojske za potencijalne operacije biološkog ratovanja protiv Sovjetskog Saveza.

Novoobjavljena arhiva od 185 stranica sadrži ključne informacije o 156 članova filijale Hailar Jedinice 731, uključujući njihova imena, vojne činove, datume regrutacije, dužnosti, premeštaje i posleratno mesto boravka.

Istraživači kažu da dokumenti predstavljaju zvanične zapise iz prve ruke za proučavanje kadrovske strukture i operacija filijale.

Đin Šičeng, istraživač u Izložbenoj sali, rekao je da je studija dovela do dva glavna nalaza. Prvo, dokumenti otkrivaju da je japanska vojska regrutovala osoblje pod maskom običnih pešadijskih jedinica kako bi prikrila aktivnosti biološkog ratovanja.

Neko osoblje, na primer, regrutovano je pod imenima konvencionalnih jedinica kao što su Mandžurska jedinica 97, Jedinica 177 i Jedinica 201. Zatim su poslati u štab Jedinice 731 na tromesečnu obuku pre nego što su raspoređeni u ogranak Hajlar. Obmanjujući sistem regrutovanja imao je za cilj da prikrije zločine koje je počinila Jedinica 731, uključujući eksperimente na ljudima.

Štaviše, arhiva pruža dokaze o kontinuiranim posleratnim istragama japanskih zločina biološkog ratovanja. Od 156 pripadnika navedenih u dokumentima, 145 su zarobile sovjetske snage nakon rata i pritvoreni su u Sovjetskom Savezu.

Četvorici je suđeno u Habarovsku između aprila i septembra 1950. godine. Istraživač je rekao da zapisi pokazuju da su sovjetske istrage i sudski napori u vezi sa japanskim zločinima biološkog ratovanja nastavljeni nakon suđenja održanog 1949. godine.

Stručnjaci kažu da novo otkriće ogranka Hailar produbljuje istraživanje Jedinice 731 i, zajedno sa prethodno dobijenim usmenim svedočenjima bivših članova, čini širi lanac dokaza.

Zvanični zapisi razotkrili su napore japanske vojske da prikrije svoje zločine protiv čovečnosti i pružili dodatne dokaze o državno organizovanom sistemu koji stoji iza japanskog programa biološkog ratovanja, istovremeno dodajući važan materijal istraživanju Jedinice 731 i posleratnim gonjenjima.

(RT Balkan)

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