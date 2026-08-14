POPLAVE KOD TOKIJA: Poginulo šest osoba, saobraćaj paralisan (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE šest ljudi je poginulo nakon što su obilne kiše pogodile istočni Japan, a Meteorološka agencija izdala je najviši, peti nivo upozorenja na obilne padavine za više od trećine opština u prefekturi Čiba, u blizini Tokija.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Gradovi Čiba i Ičikava počeli su sinoć da pozivaju građane da odmah preduzmu mere za zaštitu života, dok su poplavljeni putevi širom prefekture blokirali automobile i izazvali velike saobraćajne gužve, preneo je Kjodo.

Meteorološka agencija izdala je i upozorenje petog nivoa na opasnost od klizišta za nekoliko opština, uključujući Čibu i susednu Ičiharu.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Sva upozorenja su do jutros spuštena na niže nivoe. Obilne padavine izazvao je topao i vlažan vazduh koji je strujao ka istočnom Japanu i u kombinaciji sa hladnim vazduhom iznad tog područja stvorio veoma nestabilne atmosferske uslove.

Record-breaking rainfall caused severe flooding across Chiba Prefecture near Tokyo, inundating roads, homes and railway lines. Authorities issued Japan’s highest-level heavy rain warning for parts of Chiba, while thousands were stranded at Soga Station and Narita Airport as… — Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026

Agencija je upozorila da bi obilne kiše u Čibi i okolnim područjima mogle da se nastave tokom današnjeg dana. Prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, u jednom trenutku je naređena evakuacija za više od 400.000 ljudi u prefekturama Čiba i Ibaraki.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Do 11 časova u petak, naredbe za evakuaciju i dalje su važile za oko 102.600 ljudi u Čibi, dok su u Ibarakiju sve bile ukinute.

Prema podacima japanske vlade, više od 200 evakuacionih centara otvoreno je u Čibi i Ibarakiju, kao i u prefekturama Saitama i Gunma.

Three times a normal August's rainfall. In six hours. In one prefecture.#ChibaCity recorded about 450 millimetres of rain overnight, triggering Japan's highest ever Level 5 emergency warning for 22 municipalities. At least four people are dead, one is missing, thousands were… pic.twitter.com/KiMqedfIjl — Rizwan Ashraffi (@rizwanace) August 14, 2026

Među žrtvama je muškarac koji je pronađen u poplavljenoj vodi na potopljenom putu u Ičikavi. Jedna žena (66) poginula je nakon što je ostala zarobljena u automobilu na poplavljenom putu u Sakuri.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Policija je potvrdila smrt još jednog muškarca pronađenog bez svesti na poplavljenom putu u Jačiju, dok je prefekturna vlada saopštila da je preminuo i muškarac pronađen bez svesti u Sakuri.

Kasnije je potvrđeno da su još dve osobe izgubile život, čime je broj poginulih porastao na šest.

📌 ‘Unprecedented’ rain kills four in Japan as thousands stranded at airport



Evacuation orders were issued for more than 400,000 people in Chiba and other areas, and about 45,000 homes lost power, as 115mm of rain fell hourly, approximately the same amount usually recorded for… pic.twitter.com/NL1OF0jliP — Context 360 (@NewsContext360) August 14, 2026

Poplave su izazvale velike poremećaje u saobraćaju u Čibi i delovima Tokija, zbog čega je veliki broj putnika i turista ostao blokiran.

Oko 1.800 ljudi sklonilo se u zgradu prefekturne vlade Čibe, koja je otvorena za putnike koji nisu mogli da nastave put.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Oko 7.000 ljudi provelo je noć na aerodromu Narita u Čibi, pošto su obilne padavine poremetile železnički i autobuski saobraćaj, saopštio je zvaničnik aerodroma.

Extreme rainfall battered Japan’s Kanto region on August 13, causing widespread flooding, power outages and landslides.



In Chiba City, rainfall reached 347 millimeters over 12 hours by 1 a.m. local time on August 14, the highest level ever recorded there. pic.twitter.com/aRqJDwm2Ab — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) August 14, 2026

U četvrti Čuo u gradu Čiba, količina padavina dostigla je sinoć 115 milimetara za samo jedan. To je približno jednako prosečnoj količini padavina koja u tom području padne tokom čitavog avgusta.

Prema podacima lokalne podružnice kompanije Tokyo Electric Power Company Holdings, u jednom trenutku bez struje je ostalo oko 45.000 domaćinstava u prefekturi Čiba.

(Tanjug)

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