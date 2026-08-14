Svet

POPLAVE KOD TOKIJA: Poginulo šest osoba, saobraćaj paralisan (FOTO/VIDEO)

T.J.

14. 08. 2026. u 08:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAJMANjE šest ljudi je poginulo nakon što su obilne kiše pogodile istočni Japan, a Meteorološka agencija izdala je najviši, peti nivo upozorenja na obilne padavine za više od trećine opština u prefekturi Čiba, u blizini Tokija.

ПОПЛАВЕ КОД ТОКИЈА: Погинуло шест особа, саобраћај паралисан (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Gradovi Čiba i Ičikava počeli su sinoć da pozivaju građane da odmah preduzmu mere za zaštitu života, dok su poplavljeni putevi širom prefekture blokirali automobile i izazvali velike saobraćajne gužve, preneo je Kjodo.

Meteorološka agencija izdala je i upozorenje petog nivoa na opasnost od klizišta za nekoliko opština, uključujući Čibu i susednu Ičiharu.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Sva upozorenja su do jutros spuštena na niže nivoe. Obilne padavine izazvao je topao i vlažan vazduh koji je strujao ka istočnom Japanu i u kombinaciji sa hladnim vazduhom iznad tog područja stvorio veoma nestabilne atmosferske uslove.

Agencija je upozorila da bi obilne kiše u Čibi i okolnim područjima mogle da se nastave tokom današnjeg dana. Prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, u jednom trenutku je naređena evakuacija za više od 400.000 ljudi u prefekturama Čiba i Ibaraki.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Do 11 časova u petak, naredbe za evakuaciju i dalje su važile za oko 102.600 ljudi u Čibi, dok su u Ibarakiju sve bile ukinute.

Prema podacima japanske vlade, više od 200 evakuacionih centara otvoreno je u Čibi i Ibarakiju, kao i u prefekturama Saitama i Gunma.

Među žrtvama je muškarac koji je pronađen u poplavljenoj vodi na potopljenom putu u Ičikavi. Jedna žena (66) poginula je nakon što je ostala zarobljena u automobilu na poplavljenom putu u Sakuri.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Policija je potvrdila smrt još jednog muškarca pronađenog bez svesti na poplavljenom putu u Jačiju, dok je prefekturna vlada saopštila da je preminuo i muškarac pronađen bez svesti u Sakuri.

Kasnije je potvrđeno da su još dve osobe izgubile život, čime je broj poginulih porastao na šest.

Poplave su izazvale velike poremećaje u saobraćaju u Čibi i delovima Tokija, zbog čega je veliki broj putnika i turista ostao blokiran.

Oko 1.800 ljudi sklonilo se u zgradu prefekturne vlade Čibe, koja je otvorena za putnike koji nisu mogli da nastave put.

Foto: Tanjug/AP/Kota Endo

Oko 7.000 ljudi provelo je noć na aerodromu Narita u Čibi, pošto su obilne padavine poremetile železnički i autobuski saobraćaj, saopštio je zvaničnik aerodroma.

U četvrti Čuo u gradu Čiba, količina padavina dostigla je sinoć 115 milimetara za samo jedan. To je približno jednako prosečnoj količini padavina koja u tom području padne tokom čitavog avgusta.

Prema podacima lokalne podružnice kompanije Tokyo Electric Power Company Holdings, u jednom trenutku bez struje je ostalo oko 45.000 domaćinstava u prefekturi Čiba.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: POPLAVE U MILANU: Pogledajte kako izgledaju ulice posle obilnih padavina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Netanjahu nazvao Britaniju Islamskom republikom
Svet

0 0

Netanjahu nazvao Britaniju "Islamskom republikom"

NETANJAHU je uporedio nekadašnji i sadašnji odnos Velike Britanije prema Izraelu. Pohvalio je način na koji je britanski novinar Randolf Čerčil, sin bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila, izveštavao o događajima u Izraelu u drugoj polovini 20. veka.

14. 08. 2026. u 18:26

Politika
Tenis
Fudbal
DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu

DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu