DRAMA NA VIMBLDONU! Janik Siner brutalni zagrmeo zbog Novaka Đokovića
Najava toplotnog talasa u Londonu unela je nemir u tabor Janika Sinera.
Prvi teniser sveta doživeo je kolaps na Rolan Garosu upravo zbog ekstremnih vrućina, pa mu vesti o naglom skoku temperature tokom druge nedelje Vimbldona ne prija.
Nervoza aktuelnog šampiona bila je vidljiva i na konferenciji za medije nakon pobede u osmini finala. Na pitanje novinara o najavljenim vrućinama i potencijalnim prednostima igranja u večernjem terminu, Italijan je oštro reagovao:
- Izgleda da ti bolje znaš raspored od mene. Još uvek ne znam kada igram, ali to mi nije problem. Osećam se spremno. Ono što je bilo na Rolan Garosu ostaje iza mene, a sada ćemo videti da li smo pronašli pravo rešenje.
Predstojeći mečevi donose temperature iznad 30 stepeni Celzijusa, što na samom terenu stvara efekat rerne. U potrazi za rešenjem, medije je zanimalo da li Siner, poput Novaka Đokovića, koristi napredne tehnologije za oporavak tela.
- Ulažem mnogo truda u svoje telo — ono je moj kapital i moja mašina. Oporavak je ključan deo modernog tenisa. Ipak, svako telo je drugačije. Morate isprobati mnogo metoda da biste shvatili šta vam pomaže, a šta ne“, objašnjava Siner.
U borbi za polufinale čeka ga Jan-Lenard Štruf. Nemački veteran prolazi kroz bajkovit turnir — sa 36 godina postao je najstariji debitant u četvrtfinalu nekog grend slema u Open eri. Štruf je do ove faze stigao nakon što mu je Hubert Hurkač predao meč pri vođstvu Nemca od 2:1 u setovima i 4:2 u četvrtom.
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