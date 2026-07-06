RUSI TOKOM NOĆI ŽESTOKO NAPALI KIJEV: Broje se mrtvi, oglasila se Moskva
RUSKE oružane snage su tokom noći pokrenule masovni napad kao odgovor na ukrajinske napade, gađajući odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu i okolnom regionu, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.
U saopštenju se navodi da su ruske oružane snage pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i dronove, preneo je TASS.
U saopštenju se tvrdi da su u tim napadima oštećeni vojno-industrijski kompleksi, objekti za gorivo i energetsku industriju u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.
Najmanje sedam osoba je poginulo, a 24 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.
Ruske snage su tokom noći izvršile još jedan masovan napad na Kijev, što je izazvalo požare, preneo je Ukrinform.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinski obaveštajni podaci ukazuju da Rusija sprema novi masovni napad na Ukrajinu.
Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da je u duhu ruskog predsednika Vladimira Putina da takav napad izvede "odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari".
Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev povećan na 9, broj povređenih na 46
Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na devet, a povređenih na 46, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.
On je rekao da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku, kao i da su ljudi zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada, preneo je Ukrinform.
Tkačenko je prethodno objavio da je najmanje sedam osoba poginulo, a da su 24 osobe povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći. Ruske snage su tokom noći izvršile još jedan masovan napad na Kijev, što je izazvalo požare.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinski obaveštajni podaci ukazuju da Rusija sprema novi masovni napad na Ukrajinu.
Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da je u duhu ruskog predsednika Vladimira Putina da takav napad izvede "odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari".
(Tanjug)
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