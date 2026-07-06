Svet

TRAMP PRECRTAO ZELENSKOG? Otkriveno gde je na listi za sastanke u Ankari

D.D.

06. 07. 2026. u 08:00

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ZELENSKI je na dnu Trampove liste ljudi sa kojima će se sastati na samitu NATO-a.

ТРАМП ПРЕЦРТАО ЗЕЛЕНСКОГ? Откривено где је на листи за састанке у Анкари

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

. Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a u Turskoj biće jedan od poslednjih tokom putovanja američkog lidera u Ankaru, saznaje dopisnik RIA Novosti nakon pregleda njegovog rasporeda.

Tramp će stići u Tursku u utorak, a istog dana planira niz događaja za samit NATO-a, koji će se održati 7. i 8. jula.

Sreda će biti najprometniji dan američkog predsednika, a njegov radni dan počinje u 8:00 časova po lokalnom vremenu.

Međutim, Zelenski će doći na red tek pred kraj dana; kasnije će se sastati sa privremenim predsednikom Sirije Ahmedom el Šaraom.

Nakon toga, Tramp će održati poslednju konferenciju za novinare i napustiti Tursku.

Bela kuća je ranije potvrdila da će se Tramp sastati sa Volodimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a 8. jula.

Razgovori su zakazani za 14:30 i očekuje se da će trajati sat vremena.

Kako je juče objavio Rojters , nakon sastanka sa Zelenskim, američki lider planira da razgovara sa Vladimirom Putinom.

U nedelju uveče, Putin i Tramp su na inicijativu američke strane održali 90-minutni telefonski razgovor.

Razgovarali su o situaciji u zoni Severnoatlantskog pakta i američkom posredništvu u ukrajinskom sukobu.

Ovo je bio četvrti razgovor između lidera od početka godine.

Dogovorili su se da uskoro ponovo razgovaraju.

(Ria Novosti)

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