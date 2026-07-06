TRAMP PRECRTAO ZELENSKOG? Otkriveno gde je na listi za sastanke u Ankari
ZELENSKI je na dnu Trampove liste ljudi sa kojima će se sastati na samitu NATO-a.
. Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a u Turskoj biće jedan od poslednjih tokom putovanja američkog lidera u Ankaru, saznaje dopisnik RIA Novosti nakon pregleda njegovog rasporeda.
Tramp će stići u Tursku u utorak, a istog dana planira niz događaja za samit NATO-a, koji će se održati 7. i 8. jula.
Sreda će biti najprometniji dan američkog predsednika, a njegov radni dan počinje u 8:00 časova po lokalnom vremenu.
Međutim, Zelenski će doći na red tek pred kraj dana; kasnije će se sastati sa privremenim predsednikom Sirije Ahmedom el Šaraom.
Nakon toga, Tramp će održati poslednju konferenciju za novinare i napustiti Tursku.
Bela kuća je ranije potvrdila da će se Tramp sastati sa Volodimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a 8. jula.
Razgovori su zakazani za 14:30 i očekuje se da će trajati sat vremena.
Kako je juče objavio Rojters , nakon sastanka sa Zelenskim, američki lider planira da razgovara sa Vladimirom Putinom.
U nedelju uveče, Putin i Tramp su na inicijativu američke strane održali 90-minutni telefonski razgovor.
Razgovarali su o situaciji u zoni Severnoatlantskog pakta i američkom posredništvu u ukrajinskom sukobu.
Ovo je bio četvrti razgovor između lidera od početka godine.
Dogovorili su se da uskoro ponovo razgovaraju.
(Ria Novosti)
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