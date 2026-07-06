KAPITULACIJA PRED MILOVIM NASLEĐEM: Spajić i Mandić pristali na ucene DPS-a, svi zajedno protiv srpskog jezika!
NAJNOVIJE dogovorene ustavne promene, aminovane pod patronatom Evropske unije, ogolile su surovu istinu o trenutnoj vladajućoj većini: sve može i sve prolazi, osim srpskog jezika i prava onog naroda koji je izneo promene u Crnoj Gori.
Scenario koji gledamo predstavlja ništa drugo do nastavak identitetskog inženjeringa Mila Đukanovića, samo u novom, „evropskom“ pakovanju. Dok Milo Đukanović zadovoljno trlja ruke gledajući kako se njegova višedecenijska politika diskriminacije nastavlja bez ikakvih prepreka, premijer Milojko Spajić se ponaša kao obični izviđač i nemi izvršilac tuđih naloga, kojem su briselske direktive važnije od elementarne pravde i volje sopstvenih građana.
Sramota je i bruka da se pod plaštom „evropskih integracija“ ponovo gura pod tepih jezik kojim govori ubedljiva većina ili ogroman procenat građana Crne Gore. Postavlja se pitanje: da li je uslov za ulazak u EU odricanje od sopstvenog identiteta i pristajanje na status građana drugog reda?
Istorijska odgovornost je na NSD-u i Andriji Mandiću
Sva politička i istorijska odgovornost sada se prebacuje na Novu srpsku demokratiju (NSD) i Andrije Mandića. Karte su otvorene, a prostor za političke kalkulacije i izgovore je potpuno nestao.
Koalicija koja je decenijama obećavala odbranu srpskih nacionalnih interesa i ravnopravnost srpskog jezika sada se nalazi pred ključnim istorijskim ispitom:
Pristajanje i saučesništvo:
Ako prihvate ove ustavne promene bez garantovanog statusa srpskog jezika, to će biti direktna kapitulacija i izdaja poverenja stotina hiljada građana.
Crvena linija i otpor: Jedina moralna i politički opravdana odluka jeste uskraćivanje glasa i rušenje ovog sramnog dogovora.
Vreme je da se prestane sa političkim manevrisanjem.
Ako NSD i Mandić pređu preko ovoga, poslaće poruku da su fotelje i učešće u vlasti važniji od jezika, pisma i dostojanstva naroda koji ih je birao. Na potezu su – ili će odbraniti principe na kojima su rođeni, ili će postati saučesnici u nastavku DPS politike.
(borba.me)
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