SNIMCI VELIKOG NAPADA NA KIJEV: NATO članica hitno digla avione, Rusi zasuli prestonicu raketama i dronovima (VIDEO)

RUSIJA je tokom noći 6. jula pokrenula talase raketa i dronova ka Kijevu i okolnom regionu, pri čemu je poginulo najmanje 10 ljudi, a najmanje 56 je povređeno, samo nekoliko sati nakon što je predsednik Volodimir Zelenski upozorio na još jedan veliki napad na prestonicu.

Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije, saopštio je da je u Podilskom okrugu grada delimično uništena stambena zgrada između petog i devetog sprata.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju deo fasade zgrade koji se urušio posle raketnog udara.

The moment when a Russian Shahed/Geran-type strike drone impacted a multi-storey residential building of the "Slavutych" residential complex in Kyiv tonight.



The OWA-UAV hit the building at the upper floors.



Another case of a Russian strike on residential building in the… pic.twitter.com/tAFk2DfjAh — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 6, 2026

Dodatne višespratne stambene zgrade pogođene su u Podilskom, Obolonskom i Golosejevskom okrugu, kao i tri druge stambene zgrade u Darnickom okrugu.

Zvaničnici su saopštili da je u samom Kijevu poginulo najmanje devet ljudi, a 46 je povređeno.

Najmanje jedna osoba je poginula, a 10 je povređeno u zajednicama neposredno izvan prestonice, u Kijevskoj oblasti, izjavio je regionalni guverner Mikola Kalašnik. Spasilačke ekipe su na terenu, a broj žrtava mogao bi da poraste.

Pogođene zgrade, garaže i civilna infrastruktura

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko dodatno je saopštio da su u napadu uništene „nestambene zgrade“ u Podilskom i Obolonskom okrugu, kao i nekoliko garaža i jedno skladište. „Nestambeni“ objekti oštećeni su i u Golosejevskom i Darnickom okrugu.

The death toll in Kyiv has risen to 11 people after the Russian attack.



46 more people injured.



So many tragedies brought upon us by the Russian scum.



There is another air raid alert right now. https://t.co/SZXRWjUu69 pic.twitter.com/igDyfVtAjA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2026

Kalašnik je naveo da su kuće, preduzeća i „drugi objekti civilne infrastrukture“ oštećeni u zajednicama Buča, Višgorod i Brovari u Kijevskoj oblasti.

Nekoliko eksplozija prijavljeno je oko 1.40 časova po lokalnom vremenu, a zatim ponovo tokom sledećih talasa udara u 2.10 i 3.15, prema novinarima Kijev independenta na terenu i lokalnim medijima.

Hiljade stanovnika Kijeva uputile su se u podzemne stanice metroa kako bi potražile sklonište, dok je ukrajinsko vazduhoplovstvo upozorilo da nekoliko desetina raketa leti ka Kijevu.

‼️Only weak and morally bankrupt people target civilians, families, and children. It is disgusting and depraved to the core.



And it should be seen as a sign of russia’s loosing this war, because attacking women and children is the lowest and cowardliest step imaginable.… pic.twitter.com/9f2R0VTtBe — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 6, 2026

Lokalni stanovnici takođe su prijavili nestanke struje u naselju Sofijivska Borščahivka u Kijevskoj oblasti, predgrađu neposredno zapadno od prestonice.

Uzbune širom Ukrajine, Poljska podigla avione

Vazdušne uzbune izdate su tokom noći za gotovo sve regione Ukrajine. Kao odgovor na lansiranje raketa, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo borbene avione radi preventivne zaštite sopstvenog vazdušnog prostora.

🇷🇺🇺🇦 Russia Zircon hypersonic cruise missile strike In Vyshneve, near Kyiv, in the area of the machine-building plant "Vizar," secondary detonations have been ongoing for several hours after the arrival. pic.twitter.com/KRhqNTdPXC — War Flash (@WarFlash_2630) July 6, 2026

Zelenski je u večernjem obraćanju upozorio da Rusija priprema još jedan veliki napad na Ukrajinu, pozvavši civile da poštuju vazdušne uzbune i apelujući na saveznike da ubrzaju isporuke raketa za sisteme Patriot.

- Obaveštajni podaci ponovo ukazuju da Rusi pripremaju novi masovni udar - rekao je Zelenski. - To je tipično za Putina, odmah posle Dana nezavisnosti Amerike i pred samit NATO u Ankari.

Napad dolazi nekoliko dana pre nego što Zelenski treba da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom na marginama samita NATO u Turskoj 8. jula, u okviru obnovljenih napora da se okonča ruski rat protiv Ukrajine.

‼️In this video, a woman is asking someone on the phone, "Are you guys alright?" It's something Ukrainians do on nights like this, no matter how far apart they are.



While she's still on the phone, she witnesses a direct russian strike in her own neighborhood.



The russians… pic.twitter.com/PqBo8KD07K — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 6, 2026

Planirani sastanak uslediće nekoliko dana nakon što je Tramp imao gotovo devedesetominutni telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tokom kojeg je američki predsednik ponudio pomoć u okončanju rata u Ukrajini, prema rečima pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

U danima pre tog razgovora, Putin je obećao da će Moskva nastaviti kampanju velikih raketnih i dronskih udara na ukrajinske gradove.

Napadi na prestonicu intenzivirani su poslednjih meseci, a Rusija je prethodno žestoko gađala Kijev u još jednom velikom napadu 2. jula, kada je poginula 31 osoba, dok su 102 povređene.

Moskva: Ruske snage napale odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu

Ruske oružane snage su tokom noći pokrenule masovni napad kao odgovor na ukrajinske napade, gađajući odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu i okolnom regionu, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ruske oružane snage pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i dronove, preneo je TASS.

U saopštenju se tvrdi da su u tim napadima oštećeni vojno-industrijski kompleksi, objekti za gorivo i energetsku industriju u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.