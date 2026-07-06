Tenis

BEZDUŠNO! Fatalna Bugarka preko Bastijana otima milione Ani Ivanović

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06. 07. 2026. u 08:42

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NASTAVLjA se tihi rat na relaciji Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović!

БЕЗДУШНО! Фатална Бугарка преко Бастијана отима милионе Ани Ивановић

Foto: JC Olivera/Getty images/Profimedia

I to sve zbog fatalne ljubavnice nemačkog fudbalera. Navodno, Silva Kapitanova savetuje Bastijana Švajnštajgera da se u sudskim postupcima protiv Ane Ivanović bori do poslednjeg centa i da bivšoj teniserki ne učini nikakav ustupak. Bugarka sa kojom je Švajnštajger varao Anu želi da njen izabranik pobedi u oba sudska procesa, a da bivša teniserka na sudu ne dobije ništa!

- Do ovih sudskih postupaka možda ne bi ni došlo da Silva ne insistira da Bastijan uzme sve što mu po zakonu pripada. On bi možda i popustio i nikada ne bi ni došlo do ove ružne situacije između Ane i njega da nema nje. Sve bi se možda rešilo mirnim putem. Ipak, kako je nastao ovaj problem, a ona je u sve upućena od početka, jer se zbog nje brak i raspao, Silva insistira da se ide do kraja i da Bastijan ne da ništa Ani, osim onoga što joj po zakonu pripada. Ogroman novac je u pitanju i brojne nekretnine. Setite se samo da su njih dvoje dok su bili u braku imali i zajednički posao, da su snimali reklamne kampanje. Silva ne želi da odustane od tog novca, jer zna da samo s njim ima zagarantovanu budućnost na visokoj nozi. S druge strane, Ana samo želi ono što je sama pošteno zaradila, a što druga strana sada pokušava da ospori. Ispada da je samo Bastijan radio tokom braka, a da ona ništa nije doprinosila, što je totalni nonsens - ispričao je nemačkim medijima izvr blizak istrazi.

Prethodnih dana iz Nemačke su stizale informacije da Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger treba da podele imovinu koja se procenjuje na oko 100.000.000 dolara. Srpska teniserka i nemački fudbaler svojevremeno su potpisali predbračni ugovor kojim je dogovoreno da novac zarađen pre braka neće biti deljen ukoliko dođe do razvoda, ali je problem što su Ana i Bastijan imali zajedničke projekte, investicije i sponzorske ugovore sa kompanijama.

Tokom teniske karijere Ana Ivanović je samo od turnira zaradila preko 15 miliona dolara. Kao jedna od najboljih i najlepših teniserka na planeti potpisala je i doživotni sponzorski ugovor sa Adidasom, ali i još mnogo ugovora sa svetski poznatim kompanijama. Deo novca koji je zaradila u igračkim danima, Ana je nakon karijere investirala u privatan biznis.

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