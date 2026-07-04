Region

DEDA MANIJAK NAOČARIMA SNIMAO DECU: Horor u Istri - Uhapšen državljanin Slovačke na plaži

Симеуновић А. Милош

04. 07. 2026. u 18:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLOVAČKI državljanin star 63 godine uhapšen je u turističkom objektu u Istri pod sumnjom da je pomoću specijalnih naočara krišom snimao nagu decu, prenose danas hrvatski mediji.

ДЕДА МАНИЈАК НАОЧАРИМА СНИМАО ДЕЦУ: Хорор у Истри - Ухапшен држављанин Словачке на плажи

Foto: Printskrin/Jutjub/Kanal MUP-a RH i policije

Policija je Slovaka privela uz krivičnu prijavu za iskorišćavanje dece za pornografiju, preneo je portal IstraIN.

Kako se navodi, zaposleni u firmi za obezbeđenje je 2. jula u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao slovačkog državljanina kako pomoću posebnih naočara krišom snima nagu decu i zadržao ga do dolaska policije.

Policijski službenici su kod muškarca pronašli materijal inkriminišućeg sadržaja. Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je juče uz krivičnu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke