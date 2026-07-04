DEDA MANIJAK NAOČARIMA SNIMAO DECU: Horor u Istri - Uhapšen državljanin Slovačke na plaži

SLOVAČKI državljanin star 63 godine uhapšen je u turističkom objektu u Istri pod sumnjom da je pomoću specijalnih naočara krišom snimao nagu decu, prenose danas hrvatski mediji.

Foto: Printskrin/Jutjub/Kanal MUP-a RH i policije

Policija je Slovaka privela uz krivičnu prijavu za iskorišćavanje dece za pornografiju, preneo je portal IstraIN.

Kako se navodi, zaposleni u firmi za obezbeđenje je 2. jula u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao slovačkog državljanina kako pomoću posebnih naočara krišom snima nagu decu i zadržao ga do dolaska policije.

Policijski službenici su kod muškarca pronašli materijal inkriminišućeg sadržaja. Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je juče uz krivičnu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

(Tanjug)