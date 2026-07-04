DEDA MANIJAK NAOČARIMA SNIMAO DECU: Horor u Istri - Uhapšen državljanin Slovačke na plaži
SLOVAČKI državljanin star 63 godine uhapšen je u turističkom objektu u Istri pod sumnjom da je pomoću specijalnih naočara krišom snimao nagu decu, prenose danas hrvatski mediji.
Policija je Slovaka privela uz krivičnu prijavu za iskorišćavanje dece za pornografiju, preneo je portal IstraIN.
Kako se navodi, zaposleni u firmi za obezbeđenje je 2. jula u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao slovačkog državljanina kako pomoću posebnih naočara krišom snima nagu decu i zadržao ga do dolaska policije.
Policijski službenici su kod muškarca pronašli materijal inkriminišućeg sadržaja. Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je juče uz krivičnu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
(Tanjug)
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