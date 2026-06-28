Svet

AMBICIOZAN PLAN KIRA STARMERA: Od premijera Velike Britanije do prvog čoveka NATO-a

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 19:11

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BRITANSKI premijer Kir Starmer, koji bi uskoro mogao da napusti funkciju, razmatra mogućnost da se kandiduje za mesto generalnog sekretara NATO-a, pišu mediji.

АМБИЦИОЗАН ПЛАН КИРА СТАРМЕРА: Од премијера Велике Британије до првог човека НАТО-а

Foto: Printscreen/X/Politics UK

Kako se ističe, Starmer bi mogao da pokuša da obezbedi podršku za izbor na tu funkciju 2028. godine, kada ističe mandat sadašnjem generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu.

Navodi da će za realizaciju takvih planova Starmeru biti neophodna dugoročna i dosledna podrška britanske vlade. Njegovi pristalice kao prednosti ističu visok ugled koji uživa među liderima zemalja Grupe sedam (G7), kao i izuzetno bliske odnose sa Vladimirom Zelenskim, toliko bliske da, kako tvrde, njih dvojica ponekad greškom pozovu jedan drugog telefonom.

Starmer je 22. juna najavio nameru da se povuče sa mesta lidera vladajuće Laburističke partije i premijera Velike Britanije. Prema pravilima koja je sam utvrdio, 9. jula počinje zvanična kandidatura za novog lidera stranke, koja će trajati do 17. jula. Pobednik izbora automatski će postati predsednik vlade i trebalo bi da preuzme dužnost pre povratka parlamenta sa letnje pauze, odnosno do 1. septembra.

Za sada je kandidaturu najavio samo bivši gradonačelnik Velikog Mančestera Endi Bernam, koji je 18. juna izabran u Donji dom britanskog parlamenta. Ukoliko nijedan drugi poslanik Laburističke partije ne uđe u trku, Bernam bi mogao da postane premijer već do kraja jula.

(sputnikportal.rs)

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