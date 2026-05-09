U protekla 24 sata, tokom proglašenog primirja, jedinice grupe Vostok odbile su jedan napad Oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovskoj oblasti, a neprijatelj je izgubio više od 265 vojnika i jedan tenk, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

U skladu sa odlukom vrhovnog komandanta Oružanih snaga RF Vladimira Putina, tokom obeležavanja 81. godišnjice Pobede, od 00.00 časova 8. maja, sve grupe ruskih trupa u zoni specijalnih vojnih operacija nastavljaju striktno da poštuju primirje i ostaju na linijama koje su ranije zauzimale, prenosi RIA Novosti.

- Jedinice grupe snaga Vostok odbile su napad jedinica Vazdušno-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Velikomihailovka Dnjepropetrovske oblasti. Neprijatelj je izgubio više od 265 pripadnika vojske, tenk, četiri borbena oklopna vozila, šest automobila sa porukom i pušku - kaže art.

