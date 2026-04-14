DŽej Di oštar: Papa da se ne meša u politiku SAD, Tramp brani svoje stavove

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da papa Lav XIV ne bi trebalo da se meša u unutrašnja pitanja SAD, dok je istovremeno branio američkog predsednika Donalda Trampa nakon njegovih kritika na račun pape, koji je poručio da nema strah od američke administracije.

Vens, je u intervjuu za Foks njuz rekao da bi Vatikan trebalo da se fokusira na moralna pitanja, dok bi američka administracija trebalo da vodi javnu politiku, dodajući da su neslaganja između političkih i verskih lidera "prirodna pojava" i da ne predstavljaju veliki problem.

- Neka se bave onim što se dešava u Katoličkoj crkvi, a predsednik SAD neka vodi američku javnu politiku - rekao je Vens.

On je umanjio značaj kritika koje su usledile među hrišćanima zbog Trampovih napada na papu, ističući da su nesuglasice očekivane i da će se dešavati i u budućnosti. Do zaoštravanja odnosa između Trampa i Vatikana došlo je nakon neuspešnih pokušaja američkih diplomata, predvođenih Vensom, da postignu mirovni sporazum sa Iranom tokom primirja. Papa Lav XIV jedan je od najglasnijih kritičara američke vojne akcije protiv Irana.

U nedavnoj propovedi upozorio je da je hrišćanska misija često bila "iskrivljena željom za dominacijom", što je, kako je naveo, suprotno učenju Isusa Hrista. Tramp je, ranije, u objavi na društvenim mrežama kritikovao papu kao previše liberalnog, optužujući ga za "slabost po pitanju kriminala" i "lošu spoljnu politiku".

Papa Lav XIV izjavio je na početku posete Africi da nema strah od Trampove administracije i da neće oklevati da "glasno govori poruku Jevanđelja". Vens je, podseća Njujork tajms, prešao u katoličanstvo 2019. godine, ali su njegovi politički stavovi, posebno o imigraciji, izazvali oštre reakcije u Vatikanu i neslaganja sa prioritetima pape Lava XIV, prvog američkog pape.

