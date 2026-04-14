Zelenski stigao u norvešku: Predstoje pregovori
VLADIMIR Zelenski je stigao u Norvešku, gde će se sastati sa premijerom Jonasom Garom Stereom i prestolonaslednikom Hokonom.
Zelenski je o tome pisao na svom Telegram kanalu.
„Predstoje pregovori sa premijerom Jonasom Garom Stereom i sastanci sa prestolonaslednikom Norveške Hokonom i norveškim parlamentarcima“, napisao je.
Prema njegovim rečima, tokom posete je planirano potpisivanje bilateralnog dokumenta koji će pomoći jačanju bezbednosti Ukrajine.
