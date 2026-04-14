"Dosta je bilo, spustite loptu!" Američka novinarka kivna na Trampa: Mi smo vas podržavali, a vi nas ismevate na verskoj osnovi (VIDEO)
AMERIČKU novinarku Megin Keli razbesneo je potez predsednika SAD Donalda Trampa, koji je juče na društvenoj mreži "truthsocial" objavio fotografiju na kojoj se predstavio kao Isus Hrist.
Ona je navela da jedino što Tramp radi u poslednje vreme je da vređa ljude na verskoj osnovi, ali da nikada neće uvrediti Jevreje.
- Ne znam zašto je predsednik toliko očajan u potrazi za pažnjom da oseća potrebu da ismeva milijardu i četiri stotine miliona katolika. Dosta je. U redu, dosta je bilo ove besmislice. Prošle nedelje su to bili muslimani. Sada su katolici. Ko je sledeći? Kladim se da to neće biti Jevreji. Neće biti Izraelci. To vam obećavam. To se neće desiti. Spustite loptu. Uvredili ste milijardu i četiri stotine miliona katolika koji vam ništa nisu uradili. Zapravo, mnogi od nas nisu radili ništa osim što su vas podržavali. I cenili bismo da nas ne ismevate zbog naših verskih ubeđenja. Nešto što, čini se, sve više volite da radite. Kod većine, ali ne kod svih religija - rekla je Keli.
Preporučujemo
Komentari (0)