Tramp najavio trajno otvaranje Ormuza za Kinu i svet: Pristali su da ne šalju oružje Iranu

Američki predsednik Donald Tramp najavio je otvaranje Ormuskog moreuza, navodeći da je takvu odluku doneo nakon što je Kina pristala da obustavi slanje oružja Iranu.

Podsetimo, Tramp je prethodno tokom vikenda najavio blokadu ovog ključnog pomorskog pravca, nakon što pregovori sa Iranom, vođeni uz posredovanje Pakistana, nisu doveli do postizanja mirovnog sporazuma.

U utorak je i Centralna komanda SAD saopštila da su američki ratni brodovi efikasno blokirali iransku trgovinu kroz moreuz.

Međutim, već jutros Tramp se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, poručivši da je „Kina veoma srećna“ zbog odluke o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Kako je naveo, taj potez donosi korist ne samo Kini, već i ostatku sveta.

On je dodao i da se Peking obavezao da neće slati oružje Iranu, ističući da očekuje susret sa kineskim predsednikom Ci Đipingom u narednim nedeljama, uz opasku da će ga tom prilikom "srdačno dočekati".

