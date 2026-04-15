Poznata voditeljka nađena mrtva: Tragedija u BiH

U zeničkom naselju Blatuša jutros je pronađeno telo žene sa inicijalima H.A, rođene 1978. godine.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o Almi Huskić, dugogodišnjoj radnici RTV Zenica i prepoznatljivom TV licu.

Portparolka Uprave policije MUP-a Kantona ZDK Lejla Ekinović rekla je za „Avaz“ da su policijski službenici odmah po prijavi izašli na lice mesta, te da su istražne radnje u toku.

- Na licu mesta pronađeno je telo ženske osobe sa inicijalima H.A., rođene 1978. godine. Uviđaj su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije. Nakon završetka uviđaja i preduzimanja drugih potrebnih mera i radnji, moći ćemo da potvrdimo više informacija, uključujući i tačan uzrok smrti - rekla je.

Dodala je da će javnost biti blagovremeno obaveštena nakon što budu poznati rezultati obdukcije i završene sve istražne procedure.

