Poznata voditeljka nađena mrtva: Tragedija u BiH
U zeničkom naselju Blatuša jutros je pronađeno telo žene sa inicijalima H.A, rođene 1978. godine.
Prema nezvaničnim informacijama, reč je o Almi Huskić, dugogodišnjoj radnici RTV Zenica i prepoznatljivom TV licu.
Portparolka Uprave policije MUP-a Kantona ZDK Lejla Ekinović rekla je za „Avaz“ da su policijski službenici odmah po prijavi izašli na lice mesta, te da su istražne radnje u toku.
- Na licu mesta pronađeno je telo ženske osobe sa inicijalima H.A., rođene 1978. godine. Uviđaj su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije. Nakon završetka uviđaja i preduzimanja drugih potrebnih mera i radnji, moći ćemo da potvrdimo više informacija, uključujući i tačan uzrok smrti - rekla je.
Dodala je da će javnost biti blagovremeno obaveštena nakon što budu poznati rezultati obdukcije i završene sve istražne procedure.
(Avaz)
Preporučujemo
Komentari (0)