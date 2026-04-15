Region

Poznata voditeljka nađena mrtva: Tragedija u BiH

Новости онлине

15. 04. 2026. u 14:59

U zeničkom naselju Blatuša jutros je pronađeno telo žene sa inicijalima H.A, rođene 1978. godine.

Позната водитељка нађена мртва: Трагедија у БиХ

STRINGER / AFP / Profimedia

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o Almi Huskić, dugogodišnjoj radnici RTV Zenica i prepoznatljivom TV licu.

Portparolka Uprave policije MUP-a Kantona ZDK Lejla Ekinović rekla je za „Avaz“ da su policijski službenici odmah po prijavi izašli na lice mesta, te da su istražne radnje u toku.

- Na licu mesta pronađeno je telo ženske osobe sa inicijalima H.A., rođene 1978. godine. Uviđaj su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije. Nakon završetka uviđaja i preduzimanja drugih potrebnih mera i radnji, moći ćemo da potvrdimo više informacija, uključujući i tačan uzrok smrti - rekla je.

Dodala je da će javnost biti blagovremeno obaveštena nakon što budu poznati rezultati obdukcije i završene sve istražne procedure.

(Avaz)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Obaveza da se ima stav
Svet

0 0

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji.“

15. 04. 2026. u 17:28

Politika
Tenis
Fudbal
Uznemirujući snimak: Žena došla na utakmicu i videla muža s ljubavnicom, a onda... (Video)

