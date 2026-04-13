ORMUSKI MOREUZ NA IVICI EKSPLOZIJE: Desetine brodova nagomilano, SAD kreću u blokadu
DESETINE brodova okupile su se u iranskim lukama uoči američke pomorske blokade, prema podacima o praćenju brodova. Prema dostupnim informacijama, najmanje 30 plovila nalazi se u luci Bandar Abas, blizu Ormuskog moreuza, i u luci Bušer na severu Persijskog zaliva. Broj ne uključuje manje brodove ili one koji su isključili sisteme za praćenje.
Brodovi uključuju teretne brodove, hemijske tankere i druge brodove iz Irana, Omana, Komora, Bolivije i Gvajane.
Tankeri ulaze i izlaze iz moreuza
Najmanje deset iranskih brodova je takođe u blizini Bandar Abasa, uključujući kontejnerski brod Kašan i tanker Delis, koji može da preveze oko 19.000 tona hemikalija. Podaci pokazuju da se saobraćaj kroz Ormuski moreuz nastavlja.
Naftni tanker Dalija plovio je ka Bandar Abasu jutros, dok je Aurora, pod panamskom zastavom, napustila moreuz i ušla u Omanski zaliv. Još jedan tanker, „Nju fjučer“, pod zastavom Maršalskih Ostrva, takođe je viđen kako napušta moreuz, dok se tanker za gas „Trimu 3“ okrenuo i vratio ka Omanu preko noći. Prema Lojds listu, 14 brodova je prošlo kroz moreuz u subotu, a isti broj je zabeležen i juče.
Blokada dodatno pojačava tenzije
Zagušenje u lukama dolazi u vreme kada su SAD uvele pomorsku blokadu koja pokriva celu iransku obalu i saobraćaj u Omanskom zalivu i Arapskom moru.
Blokada je stupila na snagu danas u 16 časova. Američka vojska je upozorila da bi brodovi koji uđu u to područje bez dozvole mogli biti presretnuti ili zaplenjeni, što bi dodatno podiglo tenzije oko Ormuskog moreuza, ključne rute za svetsku trgovinu naftom.
(Indexhr)
Preporučujemo
UOČI POČETKA BLOKADE IRANA: Američki nosač aviona i razarači u Omanskom zalivu
13. 04. 2026. u 16:07
VAŠINGTON RAZMATRA TRI SCENARIJA ZA IRAN: Od smene vlasti do eskalacije u Ormuskom moreuzu
13. 04. 2026. u 15:39
OGLASILA SE AMERIČKA MORNARICA: Blokiramo celu obalu Irana - Napašćemo brodove
13. 04. 2026. u 15:18
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
