ORMUSKI MOREUZ NA IVICI EKSPLOZIJE: Desetine brodova nagomilano, SAD kreću u blokadu

DESETINE brodova okupile su se u iranskim lukama uoči američke pomorske blokade, prema podacima o praćenju brodova. Prema dostupnim informacijama, najmanje 30 plovila nalazi se u luci Bandar Abas, blizu Ormuskog moreuza, i u luci Bušer na severu Persijskog zaliva. Broj ne uključuje manje brodove ili one koji su isključili sisteme za praćenje.

Foto: Printskrin/ Vesselfinder

Brodovi uključuju teretne brodove, hemijske tankere i druge brodove iz Irana, Omana, Komora, Bolivije i Gvajane.

Tankeri ulaze i izlaze iz moreuza

Najmanje deset iranskih brodova je takođe u blizini Bandar Abasa, uključujući kontejnerski brod Kašan i tanker Delis, koji može da preveze oko 19.000 tona hemikalija. Podaci pokazuju da se saobraćaj kroz Ormuski moreuz nastavlja.

Naftni tanker Dalija plovio je ka Bandar Abasu jutros, dok je Aurora, pod panamskom zastavom, napustila moreuz i ušla u Omanski zaliv. Još jedan tanker, „Nju fjučer“, pod zastavom Maršalskih Ostrva, takođe je viđen kako napušta moreuz, dok se tanker za gas „Trimu 3“ okrenuo i vratio ka Omanu preko noći. Prema Lojds listu, 14 brodova je prošlo kroz moreuz u subotu, a isti broj je zabeležen i juče.

Blokada dodatno pojačava tenzije

Zagušenje u lukama dolazi u vreme kada su SAD uvele pomorsku blokadu koja pokriva celu iransku obalu i saobraćaj u Omanskom zalivu i Arapskom moru.

Blokada je stupila na snagu danas u 16 ​​časova. Američka vojska je upozorila da bi brodovi koji uđu u to područje bez dozvole mogli biti presretnuti ili zaplenjeni, što bi dodatno podiglo tenzije oko Ormuskog moreuza, ključne rute za svetsku trgovinu naftom.

