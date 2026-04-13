TRAMP ILI PAPA? Đorđa Meloni odabrala stranu

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni, koja neguje bliske odnose sa američkim predsednikom, stala je uz papu Lava XIV.

- Neka služba Svetog Oca pomogne u podsticanju rešavanja sukoba i povratku mira, kako unutar naroda tako i među njima - rekla je Melonijeva, jasno pokazujući svoju podršku papi, a da pritom nije otvoreno kritikovala američkog predsednika.

Da podsetimo, Donald Tramp je nazvao papu "užasnim", a usledio je i odgovor poglavara Rimokatoličke crkve, koji je poručio da se ne plaši i da će nastaviti da protivi ratu.

Papi je podrška stigla i od španskog premijera Pedra Sančeza koji je rekao da “dok u svetu seju ratove, papa Lav XIV seje mir hrabrošću i odvažnošću“.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je kritike i uvrede na račun pape Lava XIV, ocenivši da su napadi na Isusa Hrista neprihvatljivi.

On je poručio da skrnavljenje Isusa, koga je nazvao prorokom mira i bratstva, ne može biti prihvatljivo ni za jednu slobodnu osobu.

