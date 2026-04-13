TRAMP ILI PAPA? Đorđa Meloni odabrala stranu
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni, koja neguje bliske odnose sa američkim predsednikom, stala je uz papu Lava XIV.
- Neka služba Svetog Oca pomogne u podsticanju rešavanja sukoba i povratku mira, kako unutar naroda tako i među njima - rekla je Melonijeva, jasno pokazujući svoju podršku papi, a da pritom nije otvoreno kritikovala američkog predsednika.
Da podsetimo, Donald Tramp je nazvao papu "užasnim", a usledio je i odgovor poglavara Rimokatoličke crkve, koji je poručio da se ne plaši i da će nastaviti da protivi ratu.
Papi je podrška stigla i od španskog premijera Pedra Sančeza koji je rekao da “dok u svetu seju ratove, papa Lav XIV seje mir hrabrošću i odvažnošću“.
Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je kritike i uvrede na račun pape Lava XIV, ocenivši da su napadi na Isusa Hrista neprihvatljivi.
On je poručio da skrnavljenje Isusa, koga je nazvao prorokom mira i bratstva, ne može biti prihvatljivo ni za jednu slobodnu osobu.
(RTS)
"VLADAĆEMO PET GODINA" Meloni: Nema ostavki, niti rekonstrukcije
09. 04. 2026. u 14:11
TRAMP GUBI PRAVNU BITKU: Ipak je poslao Epstajnu čestitku za rođendan?
13. 04. 2026. u 16:37
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
