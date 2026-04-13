TRAMP ILI PAPA? Đorđa Meloni odabrala stranu

13. 04. 2026. u 18:49

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni, koja neguje bliske odnose sa američkim predsednikom, stala je uz papu Lava XIV.

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

- Neka služba Svetog Oca pomogne u podsticanju rešavanja sukoba i povratku mira, kako unutar naroda tako i među njima - rekla je Melonijeva, jasno pokazujući svoju podršku papi, a da pritom nije otvoreno kritikovala američkog predsednika.

Da podsetimo, Donald Tramp je nazvao papu "užasnim", a usledio je i odgovor poglavara Rimokatoličke crkve, koji je poručio da se ne plaši i da će nastaviti da protivi ratu.

Papi je podrška stigla i od španskog premijera Pedra Sančeza koji je rekao da “dok u svetu seju ratove, papa Lav XIV seje mir hrabrošću i odvažnošću“.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je kritike i uvrede na račun pape Lava XIV, ocenivši da su napadi na Isusa Hrista neprihvatljivi.

On je poručio da skrnavljenje Isusa, koga je nazvao prorokom mira i bratstva, ne može biti prihvatljivo ni za jednu slobodnu osobu.

(RTS)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

