Svet

OGLASILA SE AMERIČKA MORNARICA: Blokiramo celu obalu Irana - Napašćemo brodove

В.Н.

13. 04. 2026. u 15:18

AMERIČKA vojska će uvesti pomorsku blokadu u Omanskom zalivu i Arapskom moru, istočno od Ormuskog moreuza, koja će se primenjivati na sav pomorski saobraćaj bez obzira na zastavu brodova, javlja Rojters.

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Prema saopštenju Centralne komande SAD (Centcom), brodovi koji ulaze ili izlaze iz blokirane oblasti bez ovlašćenja biće predmet „presretanja, preusmeravanja i zaplene“. Blokada stupa na snagu u 16 ​​časova po lokalnom vremenu.

Pokriva celu iransku obalu

Centralna komisija kaže da blokada pokriva „celu iransku obalu“, uključujući luke i naftne terminale. Naglašeno je da blokada neće sprečiti prolaz neutralnih brodova kroz Ormuski moreuz ako ne plove ka iranskim destinacijama.

Humanitarni teret sa kontrolom

Američka vojska kaže da će humanitarne pošiljke, poput hrane i lekova, biti dozvoljene, ali uz obavezne inspekcije. Odluka o blokadi dodatno podiže tenzije u regionu i dolazi u vreme intenziviranja sukoba između SAD, Izraela i Irana.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

