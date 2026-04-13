OGLASILA SE AMERIČKA MORNARICA: Blokiramo celu obalu Irana - Napašćemo brodove

AMERIČKA vojska će uvesti pomorsku blokadu u Omanskom zalivu i Arapskom moru, istočno od Ormuskog moreuza, koja će se primenjivati na sav pomorski saobraćaj bez obzira na zastavu brodova, javlja Rojters.

Prema saopštenju Centralne komande SAD (Centcom), brodovi koji ulaze ili izlaze iz blokirane oblasti bez ovlašćenja biće predmet „presretanja, preusmeravanja i zaplene“. Blokada stupa na snagu u 16 ​​časova po lokalnom vremenu.

Pokriva celu iransku obalu

Centralna komisija kaže da blokada pokriva „celu iransku obalu“, uključujući luke i naftne terminale. Naglašeno je da blokada neće sprečiti prolaz neutralnih brodova kroz Ormuski moreuz ako ne plove ka iranskim destinacijama.

Humanitarni teret sa kontrolom

Američka vojska kaže da će humanitarne pošiljke, poput hrane i lekova, biti dozvoljene, ali uz obavezne inspekcije. Odluka o blokadi dodatno podiže tenzije u regionu i dolazi u vreme intenziviranja sukoba između SAD, Izraela i Irana.

