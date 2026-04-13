LIČNO OTVORIO VRATA: Tramp ostavio bakšiš od 100 dolara za dostavu burgera u Belu kuću

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ostavio je bakšiš od 100 dolara za dostavu burgera u Belu kuću.

Američke televizijske stanice su u ponedeljak emitovale snimak žene kako direktno u Belu kuću dostavlja porudžbinu.

Donald Tramp je lično otvorio vrata i prihvatio dve kese, a žena je kasnije čak održala improvizovanu konferenciju za štampu sa novinarima u blizini.

Bela kuća je kasnije objavila fotografiju koja prikazuje trenutak predaje bakšiša: Donald Tramp daje dostavljačici bakšiš od 100 dolara u jednoj novčanici.

NO TAX ON TIPS! 💸 pic.twitter.com/O5Q83chZIB — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2026