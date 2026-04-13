SA KOJIM HOROSKOPSKIM ZNAKOM BI VAM BRAK BIO MED I MLEKO: A ko će vas dovesti do ivice ludila?

DUGO ste sa partnerom i već razmišljate o narednom koraku u svojoj emotivnoj vezi. Počinjete da se pitate da li ste rođeni jedno za drugo, da li imate iste poglede na svet ili iste ciljeve za budućnost?

Od mnogo faktora zavisi da li ćete se slagati sa partnerom ali je najbitnija ljubav, da se volite međusobno baš takvi kakvi jeste. Zamišljate venčanje ali se na takav korak ne odlučujete tako lako, pa se zaista pitate da li zaista odgovarate jedno drugom?

Pogled u horoskop može vam dati dodatne uvide, jer zvezde navodno pokazuju koji se znaci najbolje slažu i mogu zajedno "usidriti" u bračnu luku.

Evo koji horoskopski znaci su srećni zajedno u braku:

Ovan

Vaš znak je vatreni znak i vi ste ponosni, živahni i strastveni. Drugi vatreni znaci poput Lava ili Strelca vam savršeno odgovaraju, ili čak drugi Ovan. Od Jarca bi trebalo da se klonite, jer njegova disciplinovana i ozbiljna priroda može u braku da vas izluđuje.

Bik

Vi ste iskreni, prizemni i senzualni. Važno vam je da dobijate poštovanje i priznanje. Posebno Ribe ili Škorpija to mogu da vam pruže. Od Lava bi trebalo da se držite dalje, jer ste oboje "alfa" tipovi i tu su sukobi gotovo sigurni.

Blizanci

Vi ste radoznali, živahni i treba vam mnogo slobode. Ali ponekad vam treba i neko ko će vas utešiti kada vas obuzmu sumnje u sebe. Vodolija ili Vaga se odlično slažu sa vašim karakterom. Problem može biti Rak, jer je previše vezan, a vi to teško podnosite.

Rak

Vi ste veoma osetljivi, empatični i pomalo ranjivi. Ono što vam najviše treba su sigurnost i osećaj zaštite. Devica može da vam to pruži, kao i Ribe. Sa slobodoljubivim i hrabrim Strelcem ili Blizancima, međutim, može biti teško.

Lav

Puni ste energije, samouvereni i ponosni. Volite da budete u centru pažnje i uživate u velikom nastupu. Zato vam treba partner koji je ravnopravan i koji ume da vam uzvrati. Strelac vam savršeno odgovara, ali i Lavovi mogu dobro funkcionisati zajedno. Sa avanturističkom Vagom, međutim, zajednički životni put može biti prilično kratak.

Devica

Kao Devica, veoma ste organizovani, analitični i volite red. I vama je najvažnija sigurnost. Jarac vam savršeno odgovara jer vas razume i podržava, kao i osetljivi Rak. Ribe, međutim, svojom sanjivošću i često nelogičnim ponašanjem mogu Devicu izbaciti iz takta.

Vaga

Ne možete da pomognete svojoj harizmatičnoj privlačnosti, to je jednostavno deo vaše prirode kao Vage. Istovremeno volite avanturu, ali i težite harmoniji i ravnoteži. Ne mogu svi znaci da prate vaš ritam, ali Blizanci ili Škorpija mogu. Sa previše racionalnom Devicom Vaga se teško snalazi, a Lav joj je previše egoističan i napadan.

Škorpija

Kao Škorpija, temperamentni ste i strastveni, potreban vam je snažan osećaj i volite velike, dramatične geste. Devica i Bik vam dobro odgovaraju, jer njihova uravnotežena priroda može da ublaži vaše ekstreme. Sa samostalnim i "individualističkim" Vodolijom, međutim, verovatno neće dobro funkcionisati.

Strelac

Strelac voli raznovrsnost i avanturu, dosada i rutina nemaju mesto u vašem životu. Zato vam odgovaraju spontanost Ovna ili radoznalost Blizanaca. Strastveni Škorpija, međutim, može biti "previše" za vas.

Jarac

Vi ste organizovani i ambiciozni, znate šta želite i kako to da postignete. Pritom ponekad zaboravljate na spontaniju i opuštenu stranu života. Škorpija vam odgovara jer vas inspiriše i može da podnese vašu tvrdoglavost. Rak ili Bik mogu vam pružiti sigurnost i podršku, dok sa ponekad neorganizovanim Rakom može biti teže.

Vodolija

Kao Vodolija, u potpunosti izražavate svoju individualnost, neki vas čak smatraju ekscentričnim. Vodolija se najbolje razume sa sebi sličnima, ali i radoznali Blizanci ili strastveni Lav mogu odgovarati.

Ribe

Kao Ribe, uz Raka ste verovatno najosetljiviji horoskopski znak. Zato vam Rak odgovara, jer kao i vi ceni vernost. Takođe, možete se dobro slagati sa strastvenom Škorpijom, jer se suprotnosti dopunjuju. Nestalni i avanturistički Strelac, međutim, nije dobar izbor za Ribe.

