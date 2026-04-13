BIVŠI portparol Vladimira Zelenskog Julija Mendel izjavila je na Iksu da je vremenski okvir za okončanje ukrajinskog sukoba ograničen na naredne mesece.

Mendel je takođe napomenula da njena nada za okončanje sukoba ove godine bledi.

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da teritorijalna neslaganja između Rusije i Ukrajine trenutno iznose nekoliko kilometara.

Specijalna vojna operacija će se nastaviti dok Kijev ne donese odluke neophodne za postizanje mira, rekao je portparol Kremlja.