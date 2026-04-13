NETANJAHU KRITIKUJE EVROPU: Gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da Evropa gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva, kao i da je zaboravila mnogo toga u vezi sa Holokaustom.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

Netanjahu je rekao, povodom Dana sećanja na Holokaust u Izraelu, da -Evropa gubi kontrolu nad svojim identitetom i vrednostima, preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahu je takođe ocenio da je Evropa danas "pogođena dubokom moralnom slabošću".

-Ima mnogo toga da nauči od nas, posebno suštinsku lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u trenucima istine zahteva da idemo u rat zbog onoga što je dobro, zbog života. Izrael, s druge strane, ne zaboravlja tu večnu odgovornost, tvrdi Netanjahu.

On je naveo da Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama sa kojima stvara saveze o kojima će se govoriti u budućnosti, brani sebe i ceo svet.

Netanjahu je ponovio da su SAD i Izrael zadali snažan udarac "zlom režimu u Iranu" tokom dve zajedničke operacije.

Tanjug

