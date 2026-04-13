NETANJAHU KRITIKUJE EVROPU: Gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva

Predrag Stojković

13. 04. 2026. u 21:29

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da Evropa gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva, kao i da je zaboravila mnogo toga u vezi sa Holokaustom.

Netanjahu je rekao, povodom Dana sećanja na Holokaust u Izraelu, da -Evropa gubi kontrolu nad svojim identitetom i vrednostima, preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahu je takođe ocenio da je Evropa danas "pogođena dubokom moralnom slabošću".

-Ima mnogo toga da nauči od nas, posebno suštinsku lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u trenucima istine zahteva da idemo u rat zbog onoga što je dobro, zbog života. Izrael, s druge strane, ne zaboravlja tu večnu odgovornost, tvrdi Netanjahu.

On je naveo da Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama sa kojima stvara saveze o kojima će se govoriti u budućnosti, brani sebe i ceo svet.

Netanjahu je ponovio da su SAD i Izrael zadali snažan udarac "zlom režimu u Iranu" tokom dve zajedničke operacije.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

