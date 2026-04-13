PORAZ stranke Fides Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj izazvao je oštre reakcije u međunarodnoj javnosti, uključujući i komentare iz Rusije.

Šef Ruskog fonda za direktne investicije, Kiril Dimitrijev, ocenio je da bi ovaj politički preokret mogao imati šire posledice po Evropu, navodeći da će „raspad Evropske unije biti ubrzan“.

- Ovo će samo ubrzati raspad EU. Proverite za četiri meseca da li sam u pravu - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, prenosi RIA Novosti.

On je to napisao reagujući na objavu britanskog aktiviste Tomija Robinsona, koji je prethodno poručio da je Mađarska „pala“ i da se „smrt Evrope nastavlja“.

Dmitrijev se u objavi saglasio sa tom ocenom, sugerišući da poraz političkih snaga koje zagovaraju veći suverenitet država članica predstavlja udarac za ravnotežu unutar Evropske unije.

Sa druge strane, evropski i zapadni mediji drugačije tumače rezultate izbora u Mađarskoj. Prema izveštajima agencija poput AP i Rojters, promena vlasti mogla bi značiti približavanje Budimpešte glavnim tokovima Evropske unije i jačanje jedinstva unutar bloka.

Izbori u Mađarskoj tako su otvorili i šira pitanja o budućnosti Evropske unije i odnosima snaga unutar nje, uz očigledno različita tumačenja između ruskih i zapadnih izvora.

Lider mađarske stranke Tisa, Peter Mađar, proglasio je pobedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji, rekavši da je Tisa osvojila mandat bez presedana.

Aktuelni premijer Viktor Orban čestitao je pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

(Politika)

