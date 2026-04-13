UKRAJINCI ANALIZIRALI IZBORNE REZULTATE U MAĐARSKOJ: Izneli čitav niz pitanja, a jednome se samo nadaju

MINISTAR spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da postoje prioritetna pitanja koja treba rešiti sa Mađarskom nakon parlamentarnih izbora u toj zemlji i pobede stranke Tisa koju predvodi Peter Mađar.

"Imamo širok spektar pitanja - od granične infrastrukture, interakcije na evropskom putu. Mislim na članstvo Ukrajine u EU. I uopšte, globalno gledano, reč je o uklanjanju mađarske blokade našem članstvu u Evropskoj uniji, 20. paketu sankcija, kreditu od 90 milijardi, formalnom otvaranju klastera", rekao je Sibiha tokom izložbe odbrambenih rešenja povodom Dana radnika odbrambene industrije Ukrajine, prenosi Unian.



"Znate, još jedna lekcija sa ovih izbora je da antiukrajinska retorika ne funkcioniše. I ovo je takođe upozorenje svim političkim snagama koje pokušavaju da izgrade svoje izborne kampanje na antiukrajinskoj retorici. Mađarsko društvo je juče dalo jasnu procenu, zapravo, presudu sramotnoj politici premijera Viktora Orbana", naglasio je on.



Kako je ocenio, rezultati parlamentarnih izbora u Mađarskoj "otvaraju nove mogućnosti i daju šansu da se započne nova dobrosusedska stranica u međusobnoj istoriji.

"Već smo poslali signale odgovarajućih kontakata na nivou predsednika Ukrajine (Volodimira Zelenskog) i gospodina Mađara. Spremni smo za ovaj dijalog odmah i bez odlaganja kako bismo izgradili odgovarajuće dobrosusedske odnose", rekao je Sibiha.

Kada je reč o sudbini naftovoda Družba, ministar spoljnih poslova Ukrajine naveo je da je Zelenski "jasno naveo i ocrtao vremenski okvir obnove i zaštite od potencijalnih ruskih napada".

Sibiha je rekao i da je uveren da će nova mađarska vlada vratiti sredstva Oščadbanke Ukrajini.



