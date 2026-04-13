UKRAJINCI ANALIZIRALI IZBORNE REZULTATE U MAĐARSKOJ: Izneli čitav niz pitanja, a jednome se samo nadaju
MINISTAR spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da postoje prioritetna pitanja koja treba rešiti sa Mađarskom nakon parlamentarnih izbora u toj zemlji i pobede stranke Tisa koju predvodi Peter Mađar.
"Imamo širok spektar pitanja - od granične infrastrukture, interakcije na evropskom putu. Mislim na članstvo Ukrajine u EU. I uopšte, globalno gledano, reč je o uklanjanju mađarske blokade našem članstvu u Evropskoj uniji, 20. paketu sankcija, kreditu od 90 milijardi, formalnom otvaranju klastera", rekao je Sibiha tokom izložbe odbrambenih rešenja povodom Dana radnika odbrambene industrije Ukrajine, prenosi Unian.
"Znate, još jedna lekcija sa ovih izbora je da antiukrajinska retorika ne funkcioniše. I ovo je takođe upozorenje svim političkim snagama koje pokušavaju da izgrade svoje izborne kampanje na antiukrajinskoj retorici. Mađarsko društvo je juče dalo jasnu procenu, zapravo, presudu sramotnoj politici premijera Viktora Orbana", naglasio je on.
"Već smo poslali signale odgovarajućih kontakata na nivou predsednika Ukrajine (Volodimira Zelenskog) i gospodina Mađara. Spremni smo za ovaj dijalog odmah i bez odlaganja kako bismo izgradili odgovarajuće dobrosusedske odnose", rekao je Sibiha.
Kada je reč o sudbini naftovoda Družba, ministar spoljnih poslova Ukrajine naveo je da je Zelenski "jasno naveo i ocrtao vremenski okvir obnove i zaštite od potencijalnih ruskih napada".
Sibiha je rekao i da je uveren da će nova mađarska vlada vratiti sredstva Oščadbanke Ukrajini.
(Tanjug)
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
