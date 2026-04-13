NA RUBU PROPASTI: Istorijska kriza u japanskoj automobilskoj industriji
TOŠIHIRO Mibe, izvršni direktor Honde, najavio je prvi neto gubitak kompanije još od 1957. godine, uz ozbiljno upozorenje: "Japanska automobilska industrija nalazi se na samom rubu propasti".
Japanski automobilski giganti suočavaju se sa istorijskom krizom. Dok Nisan ulazi u drugu godinu teškog restrukturiranja uz plan o zatvaranju sedam fabrika do 2028. godine, tržišni udeo japanskih proizvođača na globalnom nivou pao je sa 31 odsto na 26 odsto.
Srž problema je u tome što su japanski proizvođači automobila, čak i više od svojih zapadnih konkurenata, zaostali u elektrifikaciji, piše Ekonomist. Dok kineski konkurenti beleže drastičan rast, Japanci su ostali fokusirani na klasične hibride i benzince.
Statistika: Prodaja električnih vozila skočila je sa 3 odsto u 2019. na 26 odsto globalnog tržišta prošle godine.
Gubitak tržišta: U jugoistočnoj Aziji, nekadašnjem uporištu Japana, tržišni udeo im je pao sa 68 odsto na 57 odsto u samo dve godine.
Moderni automobili postaju "računari na točkovima", a japansko vrhunsko mašinstvo gubi bitku od softverskih funkcija i naprednih sistema pomoći vozaču (ADAS), prenosi Jutarnji.
Tojota kao jedini svetli primer
Jedini izuzetak u ovoj sumornoj slici je Tojota. Kao globalni lider u hibridima, Toyota je profitirala od ukidanja subvencija za EV u SAD-u. Kroz strateška partnerstva sa kineskim gigantima poput BYD-a i Huaveija, Tojota je uspela da zadrži stabilan udeo na kineskom tržištu i stekne dragoceno iskustvo za sopstvenu ponudu električnih vozila koja se očekuje do 2027. godine.
Neuspele konsolidacije i visoki troškovi
Troškovi istraživanja, razvoja i radne snage u Japanu postali su neodrživi - fiksni troškovi po vozilu su 78 odsto viši nego pre deset godina. Pokušaji spajanja Honde i Nisana su propali uz međusobne optužbe, a preklapanje modela otežava potencijalnu konsolidaciju.
Umesto spajanja, proizvođači sada pokušavaju da sarađuju kroz zajedničke standarde nabavke materijala (čelik, kablovi) i integraciju lanaca snabdevanja baterijama.
Da bi opstali pred naletom kineske konkurencije i tehnološkom transformacijom, japanski proizvođači će morati da donesu hrabre i brze odluke, jer vreme za prilagođavanje ubrzano ističe.
(Telegraf)
