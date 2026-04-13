ZAPREPAŠĆUJUĆI PODACI CRVENOG POLUMESECA: Nećete verovati koliko ljudi je spašeno iz ruševina u Teheranu
IRANSKO društvo Crvenog polumeseca saopštilo je da su spasilačke ekipe izvukle 960 ljudi iz ruševina u Teheranu nakon američko-izraelskih vazdušnih napada na iransku prestonicu, prenela je agencija IRNA.
U saopštenju je navedeno da su širom zemlje oštećene desetine hiljada objekata, uključujući oko 100.000 stambenih jedinica i približno 24.000 komercijalnih objekata, prenela je Al džazira.
Prema podacima organizacije, ukupno je pogođeno više od 125.000 civilnih objekata, što ukazuje na razmere razaranja u više regiona Irana.
Crveni polumesec nije izneo dodatne detalje o stanju povređenih niti o mogućem broju nestalih osoba.
(Tanjug)
