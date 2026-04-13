ZAPREPAŠĆUJUĆI PODACI CRVENOG POLUMESECA: Nećete verovati koliko ljudi je spašeno iz ruševina u Teheranu

В.Н.

13. 04. 2026. u 11:25

IRANSKO društvo Crvenog polumeseca saopštilo je da su spasilačke ekipe izvukle 960 ljudi iz ruševina u Teheranu nakon američko-izraelskih vazdušnih napada na iransku prestonicu, prenela je agencija IRNA.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

U saopštenju je navedeno da su širom zemlje oštećene desetine hiljada objekata, uključujući oko 100.000 stambenih jedinica i približno 24.000 komercijalnih objekata, prenela je Al džazira.

Prema podacima organizacije, ukupno je pogođeno više od 125.000 civilnih objekata, što ukazuje na razmere razaranja u više regiona Irana.

Crveni polumesec nije izneo dodatne detalje o stanju povređenih niti o mogućem broju nestalih osoba.
 

(Tanjug)

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

