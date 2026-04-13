DIREKTNO KOD MAJSTORA: Evo gde završava višak goriva koji ste sipali u rezervoar

DA li ste ikada sipali više goriva nego što rezervoar može da primi? Upravo taj višak može direktno da izazove kvarove na vašem automobilu.

Foto: Johann Hinrichs / Alamy / Profimedia

Svaki vozač početnik, ali i mnogi iskusni vlasnici automobila, bar jednom su se našli u situaciji koja izaziva sumnju, rezervoar je deklarisan na određenu zapreminu, a brojač na benzinskoj stanici pokazuje cifru koja tu zapreminu premašuje. Međutim, iza ove pojave najčešće stoji čista fizika i konstrukcija samog automobila, a ne prevara na pumpama.

Nedavna diskusija na društvenoj mreži Redit, koju je pokrenula korisnica koja je nakon što je u rezervoar od 60 litara "nasula" 63, otvorila zanimljivo pitanje gde zapravo odlazi taj višak goriva?

Deklarisana i stvarna zapremina

Kada proizvođač u priručniku navede da automobil ima rezervoar od 60 litara, on zapravo navodi nominalnu zapreminu. To je bezbedan kapacitet koji omogućava normalno funkcionisanje sistema. Međutim, rezervoar nije samo kockasta posuda, on je deo kompleksnog sistema koji uključuje dovodne cevi, ekspanzione sudove i sisteme za ventilaciju.

Kao što jedan od stručnijih korisnika u diskusiji objašnjava:

- Nije sva količina goriva samo u rezervoaru, ima ga i u cevima, pumpi goriva, filteru... I ne mora rezervoar biti 60 litara tačno u decimalu, ostavi se još prostora radi širenja i sakupljanja usled temperaturnih razlika - piše korisnik, navodeći da upravo taj "vazdušni prostor" služi da spreči izlivanje ili oštećenje rezervoara kada se gorivo širi na toploti.

Točenje "do čepa"

Iako je primamljivo napuniti automobil do poslednjeg mililitra, mehaničari upozoravaju da točenje nakon što pištolj prvi put klikne može doneti više štete nego koristi. Savremeni automobili koriste takozvani EVAP sistem za cirkulaciju štetnih gasova.

- Zbog njega je preporučljivo točiti samo do prvog klika... Takođe, vožnja na rezervi šteti pumpi goriva koja se hladi gorivom - ističe se u komentarima.

Korisnici objašnjavaju da kada gorivo prisilno dodajete u odvodne cevi i ekspanzioni prostor, rizikujete da tečno gorivo uđe u kanistere sa aktivnim ugljem, što može dovesti do skupih kvarova i paljenja lampice.

Da li su brojila na pumpama pouzdana

Sumnja u ispravnost brojila je prirodna reakcija, ali u strogo regulisanim sistemima benzinskih stanica, greške su retke i strogo kontrolisane.

Sa druge strame, ne treba zanemariti ni preciznost instrumenata u samom vozilu. Plovak koji meri nivo goriva može vremenom postati neprecizan, pa vozač može misliti da je na pola rezerve, dok je u stvarnosti u rezervoaru ostala jedva litra goriva.

Fizika, a ne teorija zavere

Kada se poklope tri faktora, neprecizan plovak, pražnjenje rezervoara do samog dna i točenje do samog vrha cevi za punjenje, lako se može desiti da višak od par litara završi u vašem rezervoaru.

Iako je ekonomski isplativo znati tačnu potrošnju, mehaničari savetuju umerenost. Najbolje je ne čekati upaljenu lampicu, a prilikom točenja poverenje pokloniti automatici pištolja. Višak od tri litra možda vam donosi par desetina kilometara više, ali potencijalni kvarovi na EVAP sistemu ili pumpi goriva tu uštedu vrlo brzo mogu pretvoriti u ozbiljan trošak.

(Kurir)