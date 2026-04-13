REAKCIJA VATIKANA: Oglasili se povodom skandaloznih izjava Trampa na račun pape
PODSEKRETAR Vatikanskog odeljenja za kulturu i obrazovanje Antonio Spadaro ocenio je da kritike koje je američki predsednik Donald Tramp uputio papi Lavu XIV ne predstavljaju običan politički sukob, već, kako tvrdi, ukazuju na "širu nelagodu političke moći prema moralnom autoritetu".
U objavi na društvenoj mreži X, Spadaro je naveo da se politička moć često okreće protiv "moralnog glasa" kada ne može da ga kontroliše, dodajući da u takvim slučajevima pokušava da ga "delegitimiše umesto da sa njim polemiše".
Prema njegovim rečima, papa ne odgovara na "jeziku sile i nacionalnog interesa", već deluje u okviru moralnog diskursa koji nije podložan političkoj kontroli.
Spadaro je ocenio i da sama činjenica da je papa predmet javnih napada pokazuje njegov značaj, jer, kako je naveo, "da je nebitan, ne bi izazivao reakcije".
On je zaključio da se snaga Crkve ogleda u njenoj nezavisnosti od političke moći, opisujući tu poziciju kao "slobodu" koja, prema njegovim rečima, može da izazove nelagodu u političkim krugovima.
Tramp je kritikovao papu Lava četrnaestog, optužujući ga za "slabost po pitanju kriminala" i "lošu spoljnu politiku".
On je u objavi na društvenoj mreži Trut Socijal naveo da papa govori o "strahu" od njegove administracije, ali da ne pominje, kako je rekao, strah koji su hrišćanske organizacije imale tokom pandemije korona virusa, kada su, prema njegovim tvrdnjama, sveštenici i verski lideri hapšeni zbog održavanja verskih službi.
