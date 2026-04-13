IRANSKA GARDA ŽESTOKO ODGOVORILA NA TRAMPOVE PRETNJE: Nijedna luka neće biti sigurna
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde upozorio je danas da „nijedna luka u Persijskom i Omanskom zalivu neće biti sigurna“ nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele blokadu svakog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka u Ormuskom moreuzu, prenosi Anadolija.
„Bezbednost za sve ili ni za koga“
Bezbednost luka u Persijskom i Omanskom zalivu„ili je za sve ili ni za koga“, navodi se u saopštenju IRGC-a koje je preneo državni emiter IRIB.
Iranske oružane snage „odbranu zakonitih prava zemlje smatraju prirodnom i legitimnom dužnošću, te je ostvarivanje suvereniteta nad iranskim teritorijalnim vodama prirodno pravo iranske nacije“, navodi se u saopštenju.
Brodovima „povezanim sa neprijateljem“ biće zabranjen prolaz kroz Ormuski moreuz, dok će ostali brodovi moći da prolaze u skladu sa pravilima koje je postavio Teheran.
Trajna kontrola moreuza
Pozivajući se na „kontinuirane neprijateljske pretnje“, IRGC je poručio da će Iran „dosledno sprovoditi trajni mehanizam kontrole Ormuskog moreuza“ čak i nakon rata.
„Ograničenja koja su kriminalne Sjedinjene Američke Države nametnule pomorskom saobraćaju u međunarodnim vodama nezakonita su i predstavljaju piratstvo“, dodaje se.
Vašington je saopštio da će blokada iranskih luka stupiti na snagu danas u 16 časova po srednjoevropskom vremenu.
Taj potez SAD usledio je nakon što su dve strane u subotu održale retke direktne razgovore u pakistanskoj prestonici Islamabadu u pokušaju da okončaju sukob koji je počeo 28. februara nakon zajedničke američko izraelske ofanzive na Teheran.
