NETANJAHU ZAPRETIO: Izrael će pod mojim vođstvom nastaviti da se bori protiv iranskog terorističkog režima

В.Н.

11. 04. 2026. u 20:06

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, uz oštre kritike na račun predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana.

НЕТАНЈАХУ ЗАПРЕТИО: Израел ће под мојим вођством наставити да се бори против иранског терористичког режима

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

"Izrael će pod mojim vođstvom nastaviti da se bori protiv iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika", naveo je Netanjahu u objavi na društvenoj mreži X.

On je istovremeno kritikovao predsednika Turske Erdogana, optužujući ga da "ugađa" proiranskim pokretima, kao i da je odgovoran za "masakre" nad kurdskim stanovništvom.

Objava Netanjahua, prema ocenama izraelskih medija, dolazi kao reakcija na izveštaje iz Turske da tamošnji tužioci traže kazne zatvora u ukupnom trajanju do 4.596 godina za njega i druge izraelske zvaničnike.

Prema tim navodima, optužbe uključuju zločine protiv čovečnosti i genocid, kao i sprečavanje flotile "Sumud" da 2025. godine stigne do Pojasa Gaze.
 

(Tanjug)

