KURD NA ČELU OVE ZEMLJE: Amerika pretila državi koja je veliki proizvođač nafte
IRAČKI parlament izabrao je danas kurdskog političara Nizara Amedija za novog predsednika te zemlje, što je uglavnom ceremonijalna uloga.
Amedi (58) je bivši ministar zaštite životne sredine i vodi političku kancelariju Patriotske unije Kurdistana (PUK) u Bagdadu od 2024. godine, prenosi Rojters.
Sledeći korak u formiranju vlasti, nakon parlamentarnih izbora koji su održani prošlog novembra, je izbor premijera, za koga je savez šiitskih političkih stranaka, koje imaju parlamentarnu većinu, nominovao bivšeg premijera Iraka Nurija al Malikija, koga podržava Iran.
Američki predsednik Donald Tramp je u januaru zapretio da će povući podršku Vašingtona Iraku, velikom proizvođaču nafte, ako bivši premijer Nuri al Maliki bude ponovo određen za formiranje kabineta.
Prema iračkom sistemu podele vlasti, premijer u toj zemlji mora biti šiitski musliman, predsednik parlamenta je sunitski musliman, a predsednik zemlje Kurd.
(Tanjug)
