Svet

BAGEI OPTUŽUJE AMERIKU: Podstiču nasilje nad pregovaračima

Предраг Стојковић
11. 04. 2026. u 19:42

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei optužio je danas pojedine aktere u Sjedinjenim Američkim Državama da u javnom diskursu pozivaju na nasilje i čak ubistva iranskih pregovarača u slučaju neuspeha pregovora.

Tanjug/AP/Anjum Naveed

Bagei je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da, dok američki zvaničnici optužuju Iran za nedostatak "dobre volje" i za "iznudu", pojedini delovi američkog političkog i medijskog prostora, kako tvrdi, otvoreno preporučuju ubistvo iranskih pregovarača ukoliko pregovori propadnu.

-Da li to nije, u suštini, politički diskurs koji normalizuje iznudu kroz pretnje ili javno podsticanje terora, nasilja i ubistava?, upitao je Bagei.

On je ocenio da takvo javno podsticanje, kako je naveo, "državnog terorizma", moraju da osude svi strani relevantni akteri.

(Tanjug)

