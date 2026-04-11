BAGEI OPTUŽUJE AMERIKU: Podstiču nasilje nad pregovaračima
PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei optužio je danas pojedine aktere u Sjedinjenim Američkim Državama da u javnom diskursu pozivaju na nasilje i čak ubistva iranskih pregovarača u slučaju neuspeha pregovora.
Bagei je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da, dok američki zvaničnici optužuju Iran za nedostatak "dobre volje" i za "iznudu", pojedini delovi američkog političkog i medijskog prostora, kako tvrdi, otvoreno preporučuju ubistvo iranskih pregovarača ukoliko pregovori propadnu.
-Da li to nije, u suštini, politički diskurs koji normalizuje iznudu kroz pretnje ili javno podsticanje terora, nasilja i ubistava?, upitao je Bagei.
On je ocenio da takvo javno podsticanje, kako je naveo, "državnog terorizma", moraju da osude svi strani relevantni akteri.
(Tanjug)
Preporučujemo
AMERIKA JE DOSTIGLA GRANICE SVOJE MOĆI: “Zlatno doba” počelo strateškim porazom SAD
11. 04. 2026. u 18:11
MOŽDA SMO POBEDILI, ALI MINE... „Pravi razlozi“ za blokadu Ormuskog moreuza
11. 04. 2026. u 16:11
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
