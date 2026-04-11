BAGEI OPTUŽUJE AMERIKU: Podstiču nasilje nad pregovaračima

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei optužio je danas pojedine aktere u Sjedinjenim Američkim Državama da u javnom diskursu pozivaju na nasilje i čak ubistva iranskih pregovarača u slučaju neuspeha pregovora.

Bagei je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da, dok američki zvaničnici optužuju Iran za nedostatak "dobre volje" i za "iznudu", pojedini delovi američkog političkog i medijskog prostora, kako tvrdi, otvoreno preporučuju ubistvo iranskih pregovarača ukoliko pregovori propadnu.

-Da li to nije, u suštini, politički diskurs koji normalizuje iznudu kroz pretnje ili javno podsticanje terora, nasilja i ubistava?, upitao je Bagei.

On je ocenio da takvo javno podsticanje, kako je naveo, "državnog terorizma", moraju da osude svi strani relevantni akteri.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje